Kotimaantyö
30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
03.11.2025
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Syyskeräys koottiin tänä vuonna Sleyn nuorisotyölle. Sleyn nuorisotyö kertoo Jeesuksesta ja siten tarjoaa turvan ja toivon rakennuspalikoita nuorille, joiden elämää haastavat sekä maailmanpolitiikan muutokset että suorituspaineet ja ulkopuolisuuden kokemukset.
Keräyksessä nuorisotyölle koottiin hieman yli 30 000 euroa. Sydämellinen kiitos jokaiselle lahjoittaneelle. Lahjallasi ammattilaiset tekevät nuorisotyötä ja kouluttavat laajaa vapaaehtoisten verkostoa.
Sleyn nuorisotyö järjestää vuosittain lukuisia tapahtumia, joista suurimpana tunnetaan Maata Näkyvissä -festarit Turun Gatorade Center -areenassa. Tapahtumien ohella nuorisotyö järjestää leirejä Karkun evankelisella opistolla, Esantuvalla ja Ohtakarissa, julkaisee kristillistä nuortenlehti Nuottaa sekä kutsuu nuoria nuorteniltoihin joka viikko yhteensä 12 paikkakunnalla.
Tämä työ jatkuu nyt sinun lahjasi avulla, Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen luottaen. Kiitos lahjastasi.
