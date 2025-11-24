-
Connector.
Maata Näkyvissä -festarit
Maata Näkyvissä -festarit kasvoivat edelleen: 2 000 enemmän kuin viime vuonna, yhteensä 15 600 osallistujaa
24.11.2025
Tämän vuoden Maata Näkyvissä -festarit järjestettiin Turussa 21.–23. marraskuuta. Vuorossa olivat järjestyksessään 40. Maata Näkyvissä -festarit. Paikalle saapui kymmenittäin busseja ympäri Suomea lukuisista seurakunnista. Matkaan lähdettiin myös Virosta Sleyn lähettien Kirsi Vimparin ja Liisa Rossin johdolla.
Tapahtuman kävijämäärä oli viikonloppuna tarkalleen 15 600. Juhlavuoden tapahtumaan osallistui siis kaksituhatta kävijää enemmän kuin viime vuonna. Tapahtuman tekivät mahdolliseksi yhteensä 1 200 talkoolaista, joista osa on työskennellyt tehtävässään jo kuukausien ajan ennen tapahtuman alkua.
– Jumala on uskollinen ja niin kauan tätä tehdään, kun Jumala antaa meidän tehdä, kiteyttää tapahtuman ja koko Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen.
Suurimpana muutoksena tänä vuonna koettiin taannoinen Turun Messukeskuksen myynti uudelle omistajalle. Messukeskuksen kiinteistön uusi omistaja kehittää alueelle liikuntakeskustoimintaa ja Maata Näkyvissä -festareiden oli löydettävä korvaava tila ruokailun järjestämiseksi. Tapahtuman ruokailu järjestettiin läheisellä Aunelan koululla.
Juha Heinonen kertoo olevansa hyvin kiitollinen Maata Näkyvissä -festareista ja tapahtuman järjestelyistä.
– Tulevaisuus näyttää hyvältä ja siihen on kaksi syytä: järjestäjätiimi eli festareiden ja Puisto Liven tuottajatiimi sekä talkoo-organisaatio. Porukka on sitoutunutta. Juhlavuoden jälkeen on hyvä jatkaa eteenpäin ensi vuoteen, jos Jumala suo, toteaa Heinonen.
Maata Näkyvissä -festarit järjestetään, jos Jumala suo, ensi vuonna 20.–22.11.2026 teemalla Kaikki olisivat yhtä.
– Haluamme nostaa esiin Jumalan toiveen siitä, että olisimme yhtä. Jumala haluaa Roomalaiskirjeen viidennentoista luvun mukaan varustaa meitä toistemme ymmärtämiseen ja hyväksymiseen sekä yhteyteen, Heinonen kertoo.
– Jeesuksen seuraajat tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta. Siinä on meille jokaiselle muistutus, tapahtuman tuottaja ja Sleyn nuorisotyöntekijä Samuli Luomaranta jatkaa.
Lisää artikkeleita:
- Matt Popovits: Faithful When We Fall Short
- Maata Näkyvissä -festarit kasvoivat edelleen: 2 000 enemmän kuin viime vuonna, yhteensä 15 600 osallistujaa
- Ministeri Mika Poutala Maata Näkyvissä -festareiden päälavalla: “Et ole yksin – me päättäjät teemme joka päivä töitä, jotta tulevaisuus voi olla valoisampi”
- Maata Näkyvissä – juuri nyt Turussa 40. kerran
- Glow-palkittu Juha Heinonen: ”Halusin järjestää gospelkonsertteja jo nuorena”
- Myös lasten festarit
- Tapahtui käänne
- Maata Näkyvissä -festareiden lauantai tarjoili suomigospelin tähtiä ja suuria tunteita
- Avaamassa tietä Raamattua opettaville naisille
- Maata Näkyvissä -festareihin on nyt 51 viikkoa aikaa