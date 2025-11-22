Ministeri Mika Poutala Maata Näkyvissä -festareiden päälavalla: “Et ole yksin – me päättäjät teemme joka päivä töitä, jotta tulevaisuus voi olla valoisampi”

Ministeri Mika Poutala toi valtiovallan tervehdyksen 40. juhlavuottaan viettäville Maata Näkyvissä -festareille ja puhui päälavalla nuorten heikentyneestä tulevaisuususkosta ja mielenterveyshuolista. Hän muistutti nuoria siitä, etteivät he ole yksin, sekä vakuutti päättäjien tekevän työtä paremman tulevaisuuden eteen. Poutala kutsui nuoria suoraan vuoropuheluun sosiaalisessa mediassa ja kiitti vapaaehtoisia sekä Maata Näkyvissä -festarin järjestäjiä: Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä sekä Turun Henrikinseurakuntaa, Katariinanseurakuntaa, Maarian seurakuntaa, Mikaelinseurakuntaa ja Paattisten seurakuntaa.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Ministeri Mika Poutala puhui tänään valtiovallan edustajana nuorille Maata Näkyvissä -festivaalin päälavalla Turussa Gatorade Center -areenassa. Poutala nosti onnittelupuheessaan esiin nuorten heikentyneen tulevaisuususkon ja muistutti, että apua ja toivoa on saatavilla. Hän kiitti vapaaehtoisia sekä 40. juhlavuottaan viettävän festivaalin järjestäjiä ja kutsui nuoria kertomaan suoraan päättäjille huolistaan ja ratkaisuideoistaan suoraan sosiaalisessa mediassa.

Poutala aloitti puheensa henkilökohtaisella muistolla Maata Näkyvissä -festareilta: hän on esiintynyt samalla lavalla aiemminkin – 20 vuotta sitten räppärinä ja 10 vuotta sitten pikaluistelijana. Aloitus otti nuorison haltuun ja kuittasi hallilta valtavat aplodit. Tällä kertaa Poutala palasi lavalle päättäjänä kuuntelemaan ja puhumaan nuorten tulevaisuuden toivosta.

Puheessaan Poutala viittasi Nuorisobarometrin havaintoihin nuorten tulevaisuususkon selkeästä heikkenemisestä viime vuosina. Hän liitti ilmiön maailmantilanteen kriiseihin ja nuorten arjessa kasvaneisiin mielenterveys- ja yksinäisyyskokemuksiin.

– On tosi paljon ihmisiä, jotka kokevat samoja ajatuksia ja tunteita kuin sinä. Täällä [Maata Näkyvissä -festareilla] on tosi paljon aikuisia ihmisiä, joiden puoleen voit kääntyä. Sinun ei tarvitse jäädä yksin, vaan sinulle tarjotaan apua. Haluan sanoa myös sen, että olet arvokas, rakastettu ja riittävä juuri sellaisena kuin olet. Sun ei tarvitse muuttua tai tehdä mitään paremmin tai enemmän, olet arvokas, riittävä ja rakastettu sellaisena kuin olet, Poutala sanoi.

Poutala muistutti, että vaikeita aikoja on ollut ennenkin ja niistä on selvitty yhdessä. Hän korosti yhteiskunnan vastuuta rakentaa näkymiä tulevaan sekä päättäjien velvollisuutta olla nuorten rinnalla ja tavoitettavissa.

– Miettikää, että Suomi on itse ollut joskus sodassa ja me olemme siitä selvinneet. Jos me olemme siitä selvinneet, tulemme selviämän myös tästä hetkestä. Haluan taata sinulle sen, että me päättäjät teemme kaikkemme, että tästäkin selvitään ja näistä ongelmista selvitään. – – minusta olisi todella hienoa kuulla sinulta jotain ajatuksia, mitä me päättäjät voisimme tehdä paremmin. Voit laittaa viestiä minulle vaikka Instagramissa, Poutala kannusti ja kertoi olevansa tavoitettavissa esimerkiksi Instagram-palvelussa omalla nimellään.

Puheen lopuksi ministeri kiitti festivaalin vapaaehtoisia sekä järjestäjiä: Sleytä ja Turun alueen seurakuntia. Hän kuvaili Maata Näkyvissä -festivaalia itselleen suureksi ilon aiheeksi.

– Tämä [Maata Näkyvissä-] festari, joka täällä on tänään ja ollut jo 40 vuotta, tämä on yksi niistä asioista, joista minä iloitsen ihan suunnattomasti: että me saamme olla täällä yhdessä ja saamme kuunnella tosi hyvää musiikkia ja upeita puheita. Ja saamme olla yhdessä täällä Jumalan edessä. Haluan toivottaa kaikille siunausta, nautitaan tästä viikonlopusta, Poutala kiitti puheensa lopuksi.