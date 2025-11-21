Maata Näkyvissä – juuri nyt Turussa 40. kerran

MNF 40 Special

Maata Näkyvissä -festareille odotetaan tänä vuonna yli 15 000 kävijää. Seurakuntaryhmiä tulee paikalle 123 aina pohjoisinta Suomea myöten, ja myös Virosta tulee tapahtumaan yksi ryhmä. Tapahtuman johtajakertoo, että tänä vuonna monet seurakuntaryhmät vaikuttavat olevan suurempia kuin aiempina vuosina, mikä osaltaan nostaa tapahtuman kävijämäärää. Myös muutoin kävijämäärän kehityksessä ollaan viime vuotta edellä, Heinonen toteaa. – Tuntuu hienolta, että ihmisiä on tulossa hyvin ja kiinnostus juhlavuoden tapahtumaa kohtaan on suurta. Aina Utsjoelta asti on jälleen tulossa seurakuntaryhmä, ja Torniosta tullaan jopa kahdella bussilla, Heinonen kertoo Tapahtumajohtaja Juha Heinonen kertoo odottavansa festariviikonlopulta erityisesti sitä, että Pyhä Henki saisi toimia paikalle tulevien nuorten sydämissä. – Tänä vuonna on ollut nähtävissä nuorten kasvava kiinnostus uskonasioita kohtaan. Sen näkee myös tapahtumissa ja leireillä, kun kuljen nuorten keskuudessa, ja nyt näemme, miten se näkyy tällaisessa suurtapahtumassa, hän jatkaa. Tänä vuonna Maata Näkyvissä -festareiden pääesiintyjänä lauantai-illan konsertissa on Tenth Avenue North, joka saapuu Yhdysvalloista. Niin ikään tapahtuman pääpuhujasaapuu Amerikasta muutaman vuoden tauon jälkeen. Viime vuonna yllätysesiintyjänä loistanutesiintyy sunnuntaina päätöskonsertissa.Juhlavuosi näkyy ja kuuluu lauantai-iltapäivän juhlagaalassa sekä koko viikonlopun ajan pyörivissä MNF 40 Special -osioissa, joissa koetaan nostalgisia hetkiä. Erityisissä juhlavuoden konserteissa kuullaan Juha Tapion lisäksi Lassila Ensemblea ja The Roadia. Yhtenä juhlavuoden erityisohjelman esiintyjänä oli tarkoitus kuulla myös Pekka Simojokea, mutta hän estyi viime metreillä paikalle. Aamukonsertissa kuullaan kuitenkin Simojoen hyvin yhteislauluna toimivaa musiikkia, jota esittää kokoonpano, johon kuuluvat Pekka Simojoen poika, Idän ihmeistä tuttuja. Festarilavalle nousevat myös aktiivisesti maata kiertävät esiintyjät, kuten Immanuel, PapiPike,, Kotiinpalaajat ja Pro Fide. Lisäksi ohjelmassa on runsaasti raamattuopetusta ja todistuspuheenvuoroja. Myös suositut klubit Asenneklubi ja Olkkari pystytetään jälleen festarikansan riemuksi. Asenneklubilla kuullaan raskaampaa rockia ja rap-musiikkia ja Olkkarissa pehmeämpiä tunnelmia.