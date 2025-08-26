Glow-palkittu Juha Heinonen: ”Halusin järjestää gospelkonsertteja jo nuorena” 

Maata Näkyvissä -festareiden ja Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen sai lauantaina 23.8. Nokia-areenassa Glow Festival -tapahtumassa Vuoden Gospel-tunnustus -palkinnon. Heinonen sanoo yllättyneensä kunnianosoituksesta, joka on hänelle rohkaisu jatkaa työtä evankeliumin ja gospelmusiikin parissa.

– No huhhuh, tämä oli yllätys! Täällä oli niin kovaa porukkaa mun vieressä, Juha Heinonen avasi kiitospuheensa täpötäydessä Nokia-areenassa viitaten rinnallaan istuneisiin saman kategorian ehdokkaisiin, joihin kuului muun muassa runoilija, sanoittaja ja kirjailija Anna-Mari Kaskinen. Gospelmusiikin suurtapahtuma Glow Festival kokosi Tampereelle noin seitsemäntuhatta osallistujaa.

Juha Heinoselle, 61, myönnettiin lauantaina 23.8. Glow Festival -tapahtumassa Vuoden Gospel-tunnustus –palkinto työstä suomalaisen kristillisen musiikin hyväksi erityisesti Maata Näkyvissä -festarin tapahtumajohtajana.

– Minulle gospel on aina ollut enemmän kuin musiikkia. Olen ollut pienestä asti gospeldiggari: kymmenvuotiaana kuuntelin Jaakko Löytyn ensimmäistä levyä Asioita, joista vaietaan ja pian sen jälkeen Pro Fiden toista albumia. Kaikki lähti niistä hetkistä. Ajattelen, että gospel on maailman paras väline maailman parhaalle viestille Jumalan rakkaudesta, joka tulee ilmi Jeesuksessa. Moni ajattelee, että on vähättelyä, jos sanon, että gospel on väline – mutta sehän on valtava asia, jos saa olla väline evankeliumille, Heinonen pohtii.

– Jo nuorena kirkon nuorisotyöntekijäksi aikoessani tiesin haluavani järjestää gospelkonsertteja. Ensimmäisessä työpaikassani Muuramen seurakunnassa järjestin tapahtumaa, jossa oli viisisataa osallistujaa. Muuramessa oli 5 500 asukasta, joten se oli aika monelle vuoden kohokohta.

Maata Näkyvissä -festarit 40 vuotta

Maata Näkyvissä -festareita Juha Heinonen on ollut johtamassa 32 vuoden ajan. Sen lisäksi Heinonen on järjestänyt lukuisia muitakin tapahtumia ympäri Suomen sekä kiertänyt laajalti muusikoiden kanssa. 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina hän kiersi The Roadin kanssa, myöhemmin muun muassa bass’n Helenin ja Juha Tapion kanssa. Yhteistyöt ovat jättäneet pysyviä ystävyyksiä.

– Olen saanut kiertää eri artistien kanssa joka puolella Suomea niin seurakunnissa, kouluissa kuin urheilusaleissakin. Minusta on kaikkein paras yhdistelmä, kun mennään julistamaan evankeliumia yhdessä gospelartistin kanssa.

Juha Heinonen sanoo, ettei ole koskaan tehnyt työtä tunnustusten takia, mutta kokee palkinnon tärkeänä rohkaisuna. Työ Maata Näkyvissä -festareiden ja Sleyn nuorisotyön johdossa tietää ruusujen ohella myös risuja.

– Kyllä se tuntui hienolta ja oli iso yllätys. Kun tällaisen saa, se antaa voimia jatkaa. Ja vieläpä Maata Näkyvissä -festareiden juhlavuoden kynnyksellä.

Tänä syksynä Maata Näkyvissä -festarit täyttää 40 vuotta. Heinonen odottaa juhlavuotta erityisen innostuneena. Tapahtuman alkuun on hieman alle kolme kuukautta.

– Tämän viikon sunnuntaina meillä on talkoovastaavien kanssa aloituspalaveri. Maata Näkyvissä -festarit eivät olisi mahdolliset ilman hieman yli tuhannen talkoolaisen panosta. Talkoolaisista osa aloittaa työnsä tällä viikolla. Uskon, että tämä palkinto antaa rohkaisua ja tsemppimieltä koko Maata Näkyvissä -festaritiimille. Haluamme, että mahdollisimman moni lähtee innolla mukaan tapahtuman juhlavuoteen.

Suomi tarvitsee gospeltapahtumia

Heinosen mukaan Glow-festivaali ja Maata Näkyvissä -festarit eivät ole kilpailijoita. Ne tukevat toisiaan.

– Glow on tehnyt upeaa työtä. Ehkäpä juuri Glow Festival –tapahtuman työn ansiosta myös Maata Näkyvissä -festarit nousivat viime vuonna esiin myös valtakunnallisessa mediassa, kun Ylen Puoli seitsemän -ohjelma saapui paikan päälle Turkuhalliin tekemään lähetystä. Ajattelen, että tapahtumat palvelevat toisiaan ja kirittävät kristillistä musiikkia Suomessa eteenpäin.

Maata Näkyvissä -festarit ovat tänään koko perheen nuorisotapahtuma. Nuorisotapahtuma on tyyli, kieli ja konteksti, johon kaikenikäiset ovat tervetulleita.

– Maata Näkyvissä -festareilla ja Sleyllä oli Glow-festivaalissa esittelypiste. Moni oli innoissaan tämän vuoden ohjelmastamme, johon kuuluu muun muassa yhdysvaltalainen Tenth Avenue North ja suomalaisten supersuosikki Juha Tapio. Sanon tämän nyt ihan suoraan: Maata Näkyvissä -festareille ovat kaikenikäiset tervetulleita, Heinonen hymyilee.

Nokia-areenan kiitospuheensa Heinonen päätti kiittämällä läheisiään ja työtovereitaan.

– Haluan kiittää vaimoani Maaritia, joka on suonut, että olen voinut tätä työtä pitkin Suomea tehdä. Haluan kiittää lähipiiriä, Maata Näkyvissä -festareiden tuottajaporukkaa: Puisto Liveä ja Julia Immosta. Haluan kiittää Maata Näkyvissä -festareiden neljänkymmenen vuoden aikana työskennelleitä projektipäälliköitä. Ensimmäinen oli Jussi Miettinen ja viimeisimpänä Riina Halme. Haluan kiittää Taivaan isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Kiitos!

Kuva: Anre Wasse