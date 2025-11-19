-
Sinun ansiostasi yli 80 nuorta enemmän Maata Näkyvissä -festareilla: kiitos
19.11.2025
Kiitos! Maata Näkyvissä -festareiden lippupakettikeräyksessä lahjoittaneiden ansiosta tänä viikonloppuna 84 nuorta saa lahjaksi unohtumattoman Maata Näkyvissä -kokemuksen: yhteyttä tuhansiin toisiin kristittyihin nuoriin ja yhteyttä Jumalaan ja hänen täydelliseen rakkauteensa Jeesuksessa Kristuksessa.
Maata Näkyvissä -festareiden lippupakettikeräykseen lahjoitettiin, 4 988,56 euroa, jonka joukko yrittäjiä tuplasi 4 000 euroon saakka. Keräyksessä koottiin nuorille yhteensä 8 988,56 euroa. Lahjoitetuilla varoilla hankitut lippupaketit on jaettu pääosin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien nuorisotyön kautta Turussa.