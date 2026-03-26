Elämän merkkejä

Liisa Rossin lähettikirje 3/2026

26.3.2026

Tänä vuonna saimme tännekin kunnon lumisen talven, mutta kalenterin kääntyessä maaliskuuhun säässä tapahtui täyskäännös. Nyt ensimmäiset kevätkukat kukkivat jo täyttä päätä, ja parvekkeella on ollut iltapäiväauringossa mukavan lämmin viettää vapaapäivien hetkiä.

Raamattukoulutus täyttää edelleen ison osan työpäivistä, ja vaikka välillä valmisteltavaa tuntuu olevan enemmän kuin aikaa, nautin siitä, että saan viettää monipuolisesti aikaa Raamatun äärellä. Ja työllä näkee merkityksen, kun yksi raamattutunnin osallistuja tulee jälkikäteen toteamaan, että on heti kotona luettava käsiteltävä kohta uudestaan, ja toinen kiittää siitä, että nyt vihdoin jotain loksahti omissa ajatuksissa paikoilleen mieltä vaivanneen kysymyksen suhteen.

Opiskelijatyön kuulumisia

Ollessani aikoinani Suomessa opiskelijatyössä mukana mietin, että joskus vanhempana olisi hienoa olla Evankelisten Opiskelijoiden kummin roolissa – vanhempana kristittynä opiskelijoiden ja vastuunkantajien tukena. Koettaessani nyt hahmottaa omaa rooliani täällä opiskelijatyössä huomaan, että monilta osin se tulee lähelle juuri EO-kummin roolia. Saan olla paikallisen opiskelijatyöntekijän Eliisen tukena ja illoissa olen läsnä sen verran, mitä muilta töitä ehdin – myös teologisena tukena ja ihmisenä, jolle voi aina nakittaa vastuun alku- tai loppurukouksesta. Parin viikon päästä on edessä myös yhden illan opetus. Kokkolasta saatujen oppien mukaan myös aina välillä kutsun Eliisen luokseni syömään, juttelemaan elämästä, lukemaan Raamattua ja rukoilemaan. Ja pääsinpä myös tarjoamaan yöpaikan Tartossa vierailleelle pääsihteerille.

Yksi kevään iso ilo opiskelijatyössä onkin se, että pitkän etsinnän ja rukoilun jälkeen järjestölle löytyi virolainen pääsihteeri, ja Kirsi sai hyvillä mielin jättää ohjat Helinan käsiin ja keskittyä jatkossa enemmän nuorisotyöhön, vaikka jatkaa edelleen mukana opiskelijatyössä. Itse tutustuin Helinaan viime vuonna hänen johtaessaan Toivon aika -festivaalin ennakkokoulutusprosessia ja sain häneltä myös arvokasta aivoriihiapua Raamatun opettajien koulutuksen suunnittelussa. Loistavan pätevä nainen luotsamaan pientä opiskelijajärjestöä eteenpäin!

Paavalin jalanjäljille

Ensi viikolla on luvassa vähän erilaisempi työviikko ei vain Raamatun äärellä vaan Raamatun tapahtumapaikoilla. Sain mahdollisuuden lähteä Raamattu läpi vuodessa -kurssiin liittyvälle Kreikan-matkalle apulaismatkanjohtajaksi, joten tänä vuonna pääsiäinen kuluu Paavalin jalanjäljissä kulkiessa. Kiitos, jos rukoilet meille antoisaa, hyvin sujuvaa ja turvallista matkaa. Ainakin kahdessa virolaisseurakunnassakin jo odotetaan innolla matkakokemusten värittämää raamattutuntia.

Ytimeen

Viljandin seurakunnan Paavali-kurssilla olemme pari viimeistä kertaa kulkeneet kristinuskon ytimessä, kun olen opettanut Paavalin teologian keskeisistä teemoista. Joskus tekee hyvää mennä aivan perusteisiin, siitäkin päätellen, että edellistä raamattutuntia eräs osallistuja kiitti kaikista pitämistäni parhaaksi. Viime viikolla viivyimme Roomalaiskirjeen alkulukujen ja 2. Kor. 5:14–6:2 äärellä puhuen siitä, kuinka olemme kaikki syntisiä ja kuinka mahdotonta meidän on omine tekoinemme esittää minkäänlaista pyhyyttä Jumalan edessä.

Mutta kuinka valtava sitten onkaan se Jumalan mutta, joka sanoo, että juuri meidän vuoksemme Jeesus tuli. Hän on kuollut puolestamme, jotta me saisimme elää. Hänessä meidät on tehty uudeksi ja sovitettu Jumalan kanssa. Ja vaikka tämän elämän loppuun asti joudumme kamppailemaan syntiä vastaan, emme tee sitä omassa voimassamme – mikä olisikin menetetty peli – vaan Jeesuksen, joka rakasti meitä ristille asti ja julisti ylösnousemuksellaan voittoa kaikesta pahasta.

Rukousaiheet

Kreikan-matka

Opiskelijatyön työntekijät Helina ja Eliise ja muut vastuunkantajat ja osallistujat

Raamatunopettamiskurssin osallistujat

Huhtikuun palaveroinnit Lähetyskeskuksen koulutustyön tulevaisuudesta

Riittävästi lepoa ja palautumista kiireisten työviikkojen jälkeen

Kiitos Jumalan työstä sanansa kautta

Kiitos kevään kauneudesta ja ystävistä

Kiitos rukouksistasi!

