Päivi Räsänen tuomittiin, mutta mistä?

Korkeimman oikeuden tuomio Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan asiassa ei tarkoita sitä, että Raamatun siteeraaminen olisi Suomessa kielletty. Se ei myöskään merkitse, että synnistä puhuminen kirkossa, rippileirillä tai saarnassa olisi kriminalisoitu. Juuri tämän rajan vetäminen näyttää nyt olevan tärkeämpää kuin ehkä mikään muu tuomion jälkeisessä keskustelussa.

Kansanedustaja Päivi Räsänen ja piispa Juhana Pohjola tuomittiin eilen korkeimmassa oikeudessa sakkorangaistukseen. Tuore ratkaisu on kuitenkin omiaan lisäämään epävarmuutta. Seitsemän vuotta kestänyt prosessi ehti kulkea käräjäoikeuden ja hovioikeuden kautta vapauttavin päätöksin, ennen kuin korkein oikeus päätyi osin toiseen lopputulokseen. Siksi kysymys ei ole vain yhdestä rikostuomiosta, vaan myös siitä, miten ennakoitavana sananvapauden, uskonnonvapauden ja rikosoikeudellisen vastuun rajaa Suomessa voidaan pitää. Antti Koskenniemen, Lukas Brennerin ja Martti Pyykösen isännöimä Kurkkupellon Vartiolava -podcast haastatteli varatuomari Marjo Anttooraa tapauksen tiimoilta.

Varatuomari Marjo Anttooran mukaan tuomiossa ei ollut kyse siitä, että oli vuonna 2004 kirjoitettu pamfletti homoseksuaalisuudesta, vaan siitä, että sama kirjoitus linkattiin uudelleen vuonna 2019. Anttoora korostaa myös, ettei kyse ollut siitä, että ”raamatunlauseen twiittaamisesta” olisi tullut rangaistavaa. Tämä havainto on tärkeä, koska julkisessa keskustelussa moni on ehtinyt tulkita päätöstä paljon laajemmaksi kuin mitä se on.

Silti ratkaisu jättää jälkeensä vaikeita kysymyksiä. Yksi niistä liittyy siihen, miten solvaavuus arvioidaan ja missä määrin vanhentuneeksi katsottu tieto voi muuttua rikosoikeudellisesti merkitykselliseksi. Keskustelussa nousi esiin, että tuomiossa painottui erityisesti ilmaus, jossa homoseksuaalisuutta kuvattiin psykoseksuaaliseksi kehityshäiriöksi. Anttooran mukaan ongelmallista on, että ilmaus on irrotettu sekä omasta ajastaan että alkuperäisestä yhteydestään. Hän pitääkin hämmentävänä sitä, “kuinka siitä ylipäätään tässä kohtaa vielä voidaan tuomita”.

Vaarallinen itsesensuuri

Ratkaisun laajempi merkitys ei ehkä lopulta olekaan vain siinä, mistä tuomittiin, vaan siinä, mitä ihmiset alkavat sen jälkeen pelätä sanovansa. Anttoora sanoo huomanneensa jo pitkän prosessin aikana, että herkistä yhteiskunnallisista aiheista puhutaan entistä varovaisemmin. Hänen mukaansa siinä on myös hyvää: sanoja on syytä punnita, jotta toisia ei loukattaisi tarpeettomasti. Mutta jos varovaisuus muuttuu peloksi ilmaista omaa vakaumusta, on ongelma vakava.

Juuri tähän liittyy yksi tapauksen kiinnostavimmista puolista: uskonnollisen kielen lukutaito. Päätöksessä on Anttooran mukaan nähtävissä, että uskonnollinen puhe ja sen käsitteet eivät avaudu kaikille samalla tavalla. Kun kristillisen puheen termejä, kuten syntiä, häpeää ja armoa, irrotetaan hengellisestä viitekehyksestään, ne voidaan kuulla pelkkinä loukkauksina. Anttoora muistuttaa, että kristillisessä puheessa synnistä puhumisen tarkoitus ei ole ihmisen lyöminen, vaan sen osoittainen, että jokainen tarvitsee armoa.

Siksi nyt käytävä keskustelu ei ole vain juridinen. Se on myös kulttuurinen ja kielellinen. Kuinka hyvin yhteiskunta enää tunnistaa uskonnollisen puheen oman logiikan? Ja kuinka tarkasti laki pystyy suojaamaan ihmisarvoa ilman, että se samalla tuottaa laajaa epävarmuutta siitä, mitä saa sanoa?

Anttoora tiivistää ongelman ehkä osuvimmin puhuessaan väärinymmärryksen vaarasta. Hänen mukaansa päätös voidaan lukea väärin kahteen suuntaan: joko niin, ettei mitään kriittistä saa enää sanoa, tai niin, että kristityt ovat nyt yleisen vainon kohteena. Molemmat tulkinnat kärjistävät. Mutta juuri niiden välissä kulkee se alue, jolla tämän tuomion todelliset seuraukset nyt ratkaistaan.

Kuuntele Kurkkupellon Vartiolava -podcastin jakso alta:

