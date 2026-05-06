Kotimaankaudella

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 5/2026

4.5.2026

Terveiset Kankaanpäästä! Jätin Kenian nyt muutamaksi kuukaudeksi taakseni ja saavuin keväiseen Suomeen kuun alussa. Asettuminen näihin maisemiin ottanee aikansa, mutta hienoa on kuitenkin jälleen kerran viettää kesäkautta Suomessa. Kirjeeni onkin nyt viimeinen tälle keväälle – jatketaan näissä merkeissä sitten syksyllä.

Erilainen työnkuva

Lähetin työkauden päättävä kotimaankausi on siis käsillä. Muutama kuukausi Suomessa ei kuitenkaan tarkoita leppoisaa lomailua, vaan ihan oikeita töitä huomattavasti erilaisemmalla työnkuvalla kuin työalueella. Kotimaankauden alussa hoidan pakollisia kuvioita niin työnantajan kuin työterveydenkin suuntaan sekä asetun taas elämään täällä. Sen jälkeen on luvassa seurakuntavierailukierros, jonka tänä vuonna suunnittelin mahdollisimman tiiviiksi, enkä siten pysty vierailemaan kaikkialla missä edellisellä kerralla vierailin. Kaiken tämän ohessa hoidan myös taloudenhoitajan pakollisia tehtäviä Kenian suuntaan. Onneksi saan kuitenkin pitää myös tavanomaisen kesälomani ennen Keniaan paluuta edeltävää lähtöjaksoa, jolloin pakkaan jälleen tavarani varastoon ja matkalaukkuihin, sekä jätän hyvästejä monille tärkeille ihmisille uuden työkauden kynnyksellä.

Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat

Sleyn vuotuinen kesäjuhla eli Valtakunnallinen Evankeliumijuhla pidetään tänä vuonna jälleen Karkun evankelisella opistolla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Juhlien teema Turva Jumalassa rohkaisee meitä kääntymään Jumalan puoleen kaikissa elämämme käänteissä. Voit tutustua juhlien ohjelmaan netissä https://www.evankeliumijuhla.fi/. Sivustolta pääset myös tarkistamaan majoitustilanteen sekä varaamaan itsellesi talkoovuoroja. Juhlia ei saataisi pystyyn ilman suurta joukkoa talkoolaisia. Itsekin ajattelin varata jonkun tehtävän myös talkoopuolelta omien lähetystyöntekijän vastuideni lisäksi. Rohkaisen sinua tekemään samoin!

Tavataanhan!

Tilaisuuksien tarkemmat tiedot löytyvät netistä.

27.5. POMARKKU

Lähetystilaisuus

28.5. HAMINA

Lähetyksen kevätjuhla

3.6. RISTIJÄRVI

Lähetystilaisuus

9.6. PETÄJÄVESI

Lähetystilaisuus

10.6. ALAVUS

Tapulin kesäseurat

11.6. KUORTANE

Lähetystilaisuus

15.6. SALO / KIIKALA

Onnelan kesäkahvio

16.6. MASKU

Lähetystilaisuus

17.6. KOKEMÄKI

Pihaseurat

24.6. TAMPERE

Toimelan kesäseurat (Sley)

26.–28.6. KARKKU

Evankeliumijuhlat (Sley)

30.6. ULVILA

Lähetystilaisuus

1.7. JÄMIJÄRVI

Lähetystilaisuus
2.7. KANKAANPÄÄ Lähetystilaisuus

Rukousaiheita

  • Kiitos perheestä ja ystävistä
  • Kiitos kuluneesta työkaudesta
  • Siunaa kotimaankauden työtehtävät
  • Anna virkistävä loma
  • Varjele liikenteessä
  • Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Lähetysterveisin,

Virpi

 

