Kotimaankaudella

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 5/2026

4.5.2026

Terveiset Kankaanpäästä! Jätin Kenian nyt muutamaksi kuukaudeksi taakseni ja saavuin keväiseen Suomeen kuun alussa. Asettuminen näihin maisemiin ottanee aikansa, mutta hienoa on kuitenkin jälleen kerran viettää kesäkautta Suomessa. Kirjeeni onkin nyt viimeinen tälle keväälle – jatketaan näissä merkeissä sitten syksyllä.

Erilainen työnkuva

Lähetin työkauden päättävä kotimaankausi on siis käsillä. Muutama kuukausi Suomessa ei kuitenkaan tarkoita leppoisaa lomailua, vaan ihan oikeita töitä huomattavasti erilaisemmalla työnkuvalla kuin työalueella. Kotimaankauden alussa hoidan pakollisia kuvioita niin työnantajan kuin työterveydenkin suuntaan sekä asetun taas elämään täällä. Sen jälkeen on luvassa seurakuntavierailukierros, jonka tänä vuonna suunnittelin mahdollisimman tiiviiksi, enkä siten pysty vierailemaan kaikkialla missä edellisellä kerralla vierailin. Kaiken tämän ohessa hoidan myös taloudenhoitajan pakollisia tehtäviä Kenian suuntaan. Onneksi saan kuitenkin pitää myös tavanomaisen kesälomani ennen Keniaan paluuta edeltävää lähtöjaksoa, jolloin pakkaan jälleen tavarani varastoon ja matkalaukkuihin, sekä jätän hyvästejä monille tärkeille ihmisille uuden työkauden kynnyksellä.

Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat

Sleyn vuotuinen kesäjuhla eli Valtakunnallinen Evankeliumijuhla pidetään tänä vuonna jälleen Karkun evankelisella opistolla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Juhlien teema Turva Jumalassa rohkaisee meitä kääntymään Jumalan puoleen kaikissa elämämme käänteissä. Voit tutustua juhlien ohjelmaan netissä https://www.evankeliumijuhla.fi/. Sivustolta pääset myös tarkistamaan majoitustilanteen sekä varaamaan itsellesi talkoovuoroja. Juhlia ei saataisi pystyyn ilman suurta joukkoa talkoolaisia. Itsekin ajattelin varata jonkun tehtävän myös talkoopuolelta omien lähetystyöntekijän vastuideni lisäksi. Rohkaisen sinua tekemään samoin!

Tavataanhan!

Tilaisuuksien tarkemmat tiedot löytyvät netistä.

27.5. POMARKKU Lähetystilaisuus 28.5. HAMINA Lähetyksen kevätjuhla 3.6. RISTIJÄRVI Lähetystilaisuus 9.6. PETÄJÄVESI Lähetystilaisuus 10.6. ALAVUS Tapulin kesäseurat 11.6. KUORTANE Lähetystilaisuus 15.6. SALO / KIIKALA Onnelan kesäkahvio 16.6. MASKU Lähetystilaisuus 17.6. KOKEMÄKI Pihaseurat 24.6. TAMPERE Toimelan kesäseurat (Sley) 26.–28.6. KARKKU Evankeliumijuhlat (Sley) 30.6. ULVILA Lähetystilaisuus 1.7. JÄMIJÄRVI Lähetystilaisuus 2.7. KANKAANPÄÄ Lähetystilaisuus

Rukousaiheita

Kiitos perheestä ja ystävistä

Kiitos kuluneesta työkaudesta

Siunaa kotimaankauden työtehtävät

Anna virkistävä loma

Varjele liikenteessä

Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evlut kirkkoa sekä työnantajaani Sleytä

Kiitos rukouksistasi!

Kiitos tuestasi – Siunausta elämääsi!

Lähetysterveisin,

Virpi