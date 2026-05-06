Pääsiäisen viettoa

Kirjeitä Heikkilöiltä 4/2026

4.5.2026

”Juhlitaanko pääsiäistä yhdessä?”

”Joo tietty! Miten te haluaisitte juhlia?”

”Voidaanko jäädä kirkon jälkeen yhdessä laulamaan ja soittamaan?”

Tänäkään pääsiäisenä ei ollut mummolan perinteistä suklaamunajahtia serkkujen kanssa tai muita tuttuja perinteitä, mutta Bweyalen kirkolla vietettiin pääsiäistä yhdessä musisoiden ja se oli ihana tapa viettää pääsiäinen.

Nuoret kutsuivat meidät juhlimaan kanssaan ja meillä oli tosi mukavaa. Soiteltiin ja laulettiin yhdessä monella eri kielellä. Juhlapyhät on usein vähän haikeita hetkiä täällä, kun omat juhlaperinteet – mummolat serkkujen kanssa – jäävät kokematta.

Me emme oikein koe, että lähetystyöhön lähdön myötä oltaisiin jouduttu luopumaan kovinkaan paljosta (monet kristityt joutuvat luopumaan uskon vuoksi paljosta: turvallisuudestaan, perheistään…), mutta omia rakkaita ja heidän kanssaan luotuja perinteitä on tietysti ikävä.

Luimme nuorten kanssa Markuksen evankeliumia viime sunnuntaina ja Mark. 10:29-30 puhutteli siinä hetkessä. Kohta puhuu siitä, kuinka se, joka Jeesuksen tähden on luopunut perheestään tai ystävistään, saa satakertaisesti: siskoja, veljiä, lapsia… ja siinä kaikkien täältä saatujen rakkaiden ystävien, siskojen ja veljien keskellä istuessa se tuntui todelta. Vaikka ikävä niitä toiseen kotiin jääneitä rakkaita onkin.

Tulevaisuuden valmisteluja

Huhtikuuhun kuului paljon valmisteluja, paljon toimistotöitä hallinnollisissa asioissa, aika paljon stressiä ja vähän vaikeitakin työjuttuja. Onneksi valmisteluista seuraa kivoja asioita toukokuussa!

Näihin valmisteluihin kuului nuorten loma-ajan ohjelmien valmistelua, kirjanpitoon liittyvän koulutuksen valmisteluja ja lisäksi uuden ompelukurssin valmisteluja. Haluaisimme kaikessa siinä, mitä täällä teemme, varustaa yhteistyökirkkoa ja sen nuoria niin, että tuemme kirkkoa ja seurakuntalaisia kokonaisvaltaiseen omavaraisuuteen.

Vahvistamme taitoja, joita tarvitaan niin seurakunnassa kuin omassa elämässä. Luottomme näihin nuoriin on tosi kova! He ovat viisaita, taitavia ja ahkeria.

Lisäksi huhtikuussa on ollut paljon kotimaankauden valmisteluja. Vierailuaikataulujen sopiminen on hyvässä vauhdissa ja kotiasioiden järjestely myös tässä päässä etenee.

Huhtikuu on herättänyt paljon ajatuksia kahden kodin välillä reissaamisesta: on suuri siunaus, että on kaksi paikkaa, joita kutsua kodiksi, mutta välillä se tuntuu myös aika työläältä. Kiitos, jos muistat näitä kaikkia valmisteluja rukouksissasi!

Jaettuja suruja ja iloja

Alkuvuodesta kirjoitimme, että tuntui, ettei mennyt viikkoakaan ilman suru-uutisia ja valitettavasti viimeiset viikot ovat menneet taas aika emotionaalisesti raskaiden asioiden parissa.

Surua seurakuntalaisten perheissä, lähimmäisiä vaikeissa elämäntilanteissa, joissa omilla vajavaisilla kyvyillämme ja resursseillamme yritämme kulkea parhaamme mukaan rinnalla. Kiitos, jos muistat seurakuntalaisiamme ja erityisesti yhtä perhettä, joiden elämäntilanne on tällä hetkellä erityisen haastava.

Vaikeiden juttujen lisäksi olemme kuitenkin kokeneet onneksi myös iloisia hetkiä ja uutisia. Huhtikuussa seurakuntaamme on syntynyt useampia uusia vauvoja ja olemme saaneet iloita heistä yhdessä vanhempien ja isovanhempien kanssa.

Terkkuja Suomeen ja muuallekin!

Paljon lämpimiä terkkuja meiltä jälleen kerran Suomeen! Tai sinne, missä ikinä tätä kirjettä luetkin. Toivottavasti vietit pääsiäistä mukavissa merkeissä ja kevät on jo tuonut mukanaan aurinkoisia päiviä ja iloa ja valoa! Kiitos, että saadaan tehdä tätä työtä yhdessä. Jokainen viesti siitä, kuinka olet meitä ja eteläsudanilaisia ja sudanilaisia lähimmäisiämme muistanut ilahduttaa ja rohkaisee tosi paljon! Lämmin kiitos myös kaikesta taloudellisesta tuesta ja kaikista lahjoista tälle työlle.

Iloista vappua! Palaillaan taas ensi kirjeessä!

Rukousaiheita

Rauhaa ja turvallisuutta Etelä-Sudaniin ja Sudaniin.

Toukokuun koulutukset.

Vaikeassa elämäntilanteessa olevat seurakuntalaiset.

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille,

yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Kiitos kaikesta tuesta työlle eteläsudanilaisten ja sudanilaisten

parissa.

Kotimaankauden järjestelyt.

Viisautta tulevien töiden järjestelyyn.

Lämpimin terveisin

Paula ja Lauri Heikkilä

Alkuperäinen kirje: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/05/heikkiloiden-lahettikirje-toukokuu-2026