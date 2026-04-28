Kristus on ülestõusnud! – Tõesti Ta on ülestõusnud!

Haaponiemien lähettikirje 4/2026

28.4.2026

Kristus nousi kuolleista! – Totisesti nousi! Meillä oli tänä vuonna erilainen pääsiäinen. Olemme osallistuneet muutamia vuosia sitten Karkun evankelisella opistolla pidetylle Raamattu läpi vuodessa -kurssille. Jo silloin oli suunnitelmissa, että kurssin päätyttyä lähdemme mukaan opintomatkalle Israeliin. Koronan ja sodan takia nuo opintomatkat kuitenkin peruuntuivat ja matkan kohde muuttui Kreikkaan Apostoli Paavalin jäljille. Iloksemme saimme osallistua tuolle ikimuistoiselle matkalle. Ikimuistoinen ja koskettava oli myös kiirastorstaina viettämämme ehtoollinen Lyydian kastepaikalla Filippissä. Raamattu aukeaa kyllä aivan eri tavalla, kun on saanut itse käydä tapahtumapaikoilla! Haluammekin lämpimästi suositella osallistumaan Karkun evankelisella opistolla järjestettävään Raamattu läpi vuodessa -kurssille! Ja jos Herra suo ja me elämme, ensi vuonna Jerusalemiin! Tässä vielä linkki, niin pääset tutustumaan tarkemmin tuohon kurssiin: https://www.keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/raamattu-lapi-vuodessa-etakurssi/

Olemme olleet mukana myös kollegamme Liisa Rossin pitämässä Raamatun opetus -koulutuksessa. Yhtenä iltana oli vielä koulutus erityisesti meille, jotka teemme nuorisotyötä. Saimme paljon hyviä neuvoja, miten nuorille voi opettaa Raamattua.

Suurissa saappaissa

Nuorten illoissa ja pyhäkoulussa koemme niin monta kertaa seisovamme suurissa saappaissa. Vastuu tuntuu suurelta, kun pitäisi opettaa toisille jotakin Raamatusta. Ylin kuva vieressä on otettu nuorten illasta, jossa meillä oli opetusvuoro. Illan aiheena oli Kes on Püha Vaim? – Kuka on Pyhä Henki? Useasti jouduimme illan valmisteluissa turvautumaan sanakirjaan ja etsimään miten joku sana kirjoitetaan viron kielellä ja miten se sana nyt taas taipuukaan… Nuorten illassa askartelimme pääsiäiskortteja, joita nuoret pääsivät itse viemään vanhainkotiin. Korttien tekeminen oli yhden nuoren oma idea ja halusimme sen toteuttaa. Tarvittavien korttien määrä oli niin suuri, että niiden askartelussa menikin meillä useampi ilta.

Myös pyhäkouluissa olemme saaneet vuorollamme pitää opetuksia. Joka toisessa pyhäkoulussa opetuksen pitää vapaaehtoinen ja me suunnittelemme ja ohjaamme askartelun. Ja joka toinen kerta meillä on sekä opetus että askartelu vastuullamme. Tuon vapaaehtoisen työpanos pyhäkoulujen pitämisessä on suuri kiitosaihe! Kyseisessä pyhäkoulussa aiheena oli Palmusunnuntai ja askartelimme palmunoksia.

Onneksi saamme luottaa niin nuorten illoissa kuin pyhäkoulussa, että Herran Sana ei tyhjänä palaa!

Rukousmaalausta

Kirsi sai olla mukana toteuttamassa ekumeenista naisten rukouspäivää, joka pidettiin Nõon musiikkikoululla. Kirsi piti tilaisuudessa oman lyhyen puheenvuoron ja rukoushetken aikana Kirsi ohjasi rukousmaalausta yhtenä vaihtoehtona oman esirukouspyynnön jättämiselle. Rukousmaalausta ei ole aiemmin näissä naisten rukouspäivissä täällä pidetty ja se herättikin kiinnostusta mukana olleissa naisissa ja tytöissä. Naisten rukouspäivätilaisuuksia on järjestetty täällä jo vuosien ajan. Ensi vuoden rukouspäivän järjestelyt siirtyvät Kirsin vastuulle, kun aiempi vastuuhenkilö jää tehtävästä syrjään. Naisten rukouspäivässä miehille on oma “lastenhoito” ja niin oli tänäkin vuonna, kun rovasti Mart Jaanson oli järjestänyt tilaisuuden ajaksi miehille Raamatun opetusta musiikkikoulun toiseen luokkaan.

Suuri Jumala, pieni ihminen

Maaliskuussa saimme piipahtaa Suomessa muun muassa suloisen lapsenlapsen 1-vuotissynttäreillä! 😍🙏 Oli ihana osallistua myös Pyhän Sydämen kappelin messuun! Täällä kävimme Tõraveressa pidetyssä Tähtien ilta- tilaisuudessa. Saimme kokea ihmisen pienuutta ja Jumalan suuruutta katsellessamme kuuta ja tähtiä suurella kaukoputkella. Tuli mieleen Psalmi 8:4-5!

Lämmin kiitos tuesta!

Ole siunattu!

Kirsi ja Rami

Rukousaiheita

voimia ja viisautta kielen opiskeluun

johdatusta ja viisautta kaikkiin työtehtäviin

Viron lapset ja nuoret

kiitos kaikista lähettäjistä ja tukijoista

Kiitos rukouksistasi!

HUOM! Menovinkki:

Ti 5.5. klo 18 Lähetysilta Lapin srk-kodilla. Olemme itse etänä mukana.

Olisi kiva nähdä Sinutkin siellä!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/04/haaponiemien-lahettikirje-huhtikuu-2026