Kohti kesää!

Kirsi Vimparin lähettikirje 4/2026

3.6.2026

Rukousvastauksia

Kiitos, kun olette rukouksin muistaneet kipeää selkääni. Se on nyt paljon parempi, ja onhan tämä iso kiitollisuuden aihe. Toinen iso rukousvastaus oli se, kun Meribell kertoi todennäköisesti pääsevänsä mukaan Soontagan leirille. Osa teistä muistaakin, että muutamia vuosia sitten Meribell oli mukana niin nuoriso- kuin opiskelijakuvioissa. Nyt heillä on mahdollisuus tulla perheenä leireilemään Soontagalle, ja heti pyysin ukulelen soittovälineeksi mukaan myös, niin saataisiin musiikkia mukaan kätevämmin.

Jonkun pitää päättyä että uutta voi alkaa

Tartossa päättyi opiskelijatyön kausi. Oli hieno päättää kautta kiitollisissa tunnelmissa, tähän asti Jumala on meitä kantanut. Syksyn ohjelmansuunnittelua on luvassa jo parin päivän päästä, ja Helina on idearikkaana ideoinut syksylle uuden opiskelijaseminaaripäivän teemalla kristittynä yliopistossa. Mielenkiintoista nähdä, minne laajentuneen tiimin kera vielä Jumalan avulla päästäänkään!

Alkukesän vaiheet

Vielä muutamia asioita on paketoitavana, sunnuntaille on tulossa siirtynyt pyhäkoulukerta Kambjassa, ja perjantaina on tulossa koko Viron laajuinen kirkkojen yö, jolloin lähes kaikki kirkot avaavat ovensa ohjelman kera tai ilman illalla yhteentoista saakka. Rukoillaan, että moni etsijä löytäisi tiensä kirkkoon, ja saisi kuulla, lukea, kokea tai vaikka nähdä evankeliumin Jeesuksesta.

Lisäksi on tulossa viime kirjeessä mainitsemani Keski-Pohjanmaan reissu, joka alunperin juonsi juurensa poskionteloiden ct-kuvauksesta mutta ilolla hyödynnämme kohtaamisiin ja lähetyksen asioihin myös. Kokkolan ystävät Armon kappelilla ovat järjestäneet monenmoista mukaan lähetysiltaan, ja netin välityksellä sitä tosiaan pääsee seuraamaan lähetysillan aikana ja toki myös jälkeenpäin Youtubesta: https://www.youtube.com/c/Armonkappeli

Kohtaamisia

Yksi uudemmista opiskelijoistamme haluaa opetella suomea, ja tarjouduin hänelle keskusteluavuksi. Olemmekin nyt kertaviikkoisesti tavanneet jo useamman kerran. Ja koska hän on opiskellut alkeet, pääsemme puhelemaan vähän tärkeämpiäkin asioita sään ja mitä kuuluu -tasojen lisäksi.

Tämä opiskelija on kristitty, hän on uskovasta kodista ja ehdottikin, että luemme myös välillä Raamattua. Viime viikolla luimme psalmia 23, ja tuoksuvasta öljystä tuli myös puheeksi mitä eroa on hajulla, lemulla ja tuoksulla. Tästä tuli mieleen 2. korinttolaiskirjeen kohta Kristuksen tuntemisen tuoksusta.

Puhuimme siitä, miten tuo tuoksu tuntuu ja miten sitä voi aistia, ja erityisesti siitä miten Kristuksen tuntemaan oppiminen on täysin lahjaa. Kukaan ei voi itse vain päättää, että uskonpa Jeesukseen, ellei Jumala sitä hänelle mahdollista. Puhuimme myös siitä, miten vuorovaikutus Jeesuksen kanssa vaikuttaa tähän, ja miten siihen voi vaikuttaa rukous, Raamatun lukeminen ja vaikka yleinen suhtautuminen Jumalan sanaan.

Ei tunnu siltä, että minäkään olisin ansainnut näin hienoa tuoksua. Mutta Paavalin sanoissa Jumala antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Jumala tekee, Jumala mahdollistaa, Jumala antaa.

Alkukesän iloa ja siunausta toivottaa

Kirsi

Rukousaiheita

kesän leirien suunnittelu

yhteistyökirkkomme Viron ev.lut.kirkko (erityisesti nuorisotyö)

kaikki kesän kristilliset leirit, erityisesti heinäkuussa Soontagan lasten- ja nuortenleiri ja JäPe nuortenleiri Saaremaalla

opiskelijatyön uusi vaihe

lähettäjärengas ja työn tuki, suuri kiitos kaikesta!

terveys (erityisesti selkävaivat), jaksaminen ja vointi

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/06/kirsi-vimparin-lahettikirje-kesakuu-2026