Koko Raamattu todistaa Kristuksesta

Ken Takakin lähettikirje 3/2026

30.6.2026

Käännöstyö

Tänä keväänä käänsin editoiden Sleyn lähetti Pasi Hujasen lyhyitä raamattuopetuksia, joiden punainen lanka on Kristus. Viime lähettikirjeessäni lainaama Pasin opetus: ”MITÄ ILMESTYSKIRJA KERTOO JEESUKSESTA?” myös tähtää juuri siihen. Viime kirjeen jälkeen valmistui Pasin opetusten japanninnoksia: ” MITÄ APOSTOLI PAAVALI OPETTAA ARMOLAHJOISTA” ja ” JEESUKSEN ”MINÄ OLEN” – SANAT.” Nyt viimeistelyn vaiheessa on Pasin selityksen ”MITEN PROFEETTA JEREMIA ENNUSTAA JEESUKSESTA” japaninnos. Alla on otteita Pasin opetuksesta ” JEESUKSEN ”MINÄ OLEN” – SANAT”:

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”Mitä ilmeisimmin Jumalan nimi on ollut ”Jahve”. Jahve tarkoittaa ”Hän on” ja tulee lähelle sanaa ”minä olen” eli ”ehjee”, KR-1992:ssa onkin jakeessa 14 ”Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.” Varsinkin Risto Santala korosti, että painokkaasti lausuttu ”minä olen” – hepreaksi/arameaksi ”ani huu”, kreikaksi ”ego eimi” – ymmärrettiin juutalaisuudessa Jumalan nimeksi. Joka sanoi niin, korotti itsensä Jumalaksi. Hän sanookin, että kun Jeesusta tultiin pidättämään Getsemanessa ja hän sanoi: ”Minä se olen”, hänen pidättäjänsä kauhistuivat tuollaista jumalanpilkkaa niin, että kaatuivat maahan (Joh 18:1-6). Vertaa Joh 8:58: Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olin.””

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”Kuva Jumalasta paimenena on tuttu: Ps 23:1. Myös Vanhan testamentin suuret hahmot Mooses (2 Moos 3:1) ja Daavid (1 Sam 17:34-37, Ps 78:70-72) olivat olleet paimenia, vieläpä he olivat paimenessa nimenomaan silloin, kun Jumala kutsui heidät työhönsä. Hes 37:24 taas ennustaa Messiaan olevan kansan paimen. Pastori-sana tulee latinan paimenta tarkoittavasta sanasta. Hengellisen johtajan tulee etsiä ruokaa laumalleen ja suojata sitä vaaroilta (katso 4 Moos 27:17, Joosuan asettaminen kansan johtajaksi Mooseksen jälkeen).”

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”Viiniköynnöksen kuolleet oksat poistetaan talvella – siis uskostaan luopuneet (vertaa Joh 6:60-66, 8:31-59) ja keväällä liiat versot leikataan, että viiniköynnös tuottaisi parhaan mahdollisen sadon (jae 2). Viiniköynnöstä ei pidetä siksi, että siinä olisi suuret lehdet tai jotain muuta, vaan sen hedelmien takia. Tämä on tärkeää muistaa: kristitynkin tarkoitus on tuottaa hedelmää. Mutta tässä kohden on muistettava kolme seikkaa: ensiksikin hedelmän kantaminen on riippuvainen rungosta ja juuresta tulevasta voimasta (jakeet 4-5), ei oksista itsestään. Toiseksi tulee muistaa, että kristittyinä me kannamme erilaista hedelmää: kullekin kristitylle Jumalalla on varattuna oma tehtävä (Room 12:3-8). Kolmanneksi: me emme usein itse näe hedelmää, vaan se tulee näkyviin vasta myöhemmin, joskus vasta tämän elämän päätyttyä.”

Evankeliumijuhla Karkussa

Saimme olla kesäkuun lopussa mukana Evankeliumijuhlassa, joka järjestettiin Karkun evankelisella opistolla. Saimme tavata sekä vanhoja että uusia ystäviä. Samalla päivitettiin rukousaiheita. Lähetystyö on rukoilevien tiimityötä. Lämmin kiitos kaikille.

Kiitos- ja esirukousaiheita

Kiitos esirukouksesta käännöstyöni, terveyteni ja perheeni puolesta. Yritetään edelleen lääkärin kanssa löytää sopivaa lääkitystä. Heinäkuun alussa minua odottaa sydämen erittäin laaja magneettitutkimus.

Rukoilemme, että internetinkin kautta luterilainen raamattuopetus johdattaisi japanilaisia armollisen Jumalan tuntemiseen.

Lähetysterveisin, Ken Takaki (高木賢)