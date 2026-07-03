Kutsu Japaniin

Huhtisten lähettikirje 1/2026

1.7.2026

Edellinen ystäväkirjeemme viime vuoden keväällä koski Sleyn projektimatkaamme Myanmariin. Kiitos mukanaolostasi tuossa haasteessa rukouksin ja taloudellisin tuin.

Nyt olemme lähdössä Japanin Suomi-kirkolle Tokioon. Yoshimurat, jotka ovat kirkon erinomaisia pitkäaikaisia työntekijöitä, tulevat ansaitulle kotimaankaudelle. Suomi-kirkko on Sleyn vuonna 1990 perustama japanilainen seurakunta. Pekka toimi tuolloin lähetystyöntekijän työn ohessa Sleyn Japanin työalueen esimiehenä ja samalla Suomi-kirkon rakennustoimikunnan vetäjänä. Valitettavasti rakennuksesta jouduttiin sittemmin luopumaan ilmenneiden homevaurioiden vuoksi. Nykyinen Suomi-kirkko sijaitsee lähellä kuuluisaa Wasedan yliopistoaluetta. Seurakunnassa on pitkäaikaisia jäseniä, uusia viime vuosina kastettuja, sekä kristinuskosta kiinnostuneita etsijöitä. Sekä sunnuntaisin että viikolla toiminta on vilkasta. Kesäaikana osa toiminnasta jää tauolle.

Viime sunnuntaina (28.6.2026) meidät siunattiin heinäkuiselle (8.7.-31.7.) projektimatkallemme evankeliumijuhlassa Karkussa. Tällä kertaa vastuullamme on Suomi-kirkon työ. Pekka toimittaa japaniksi messujen liturgiat ja pitää saarnat. Messujen jälkeiset kirkkokahvit ovat tärkeä seurakuntalaisten tapaamispaikka. Tässä toteutuu yksi työmme osa-alue, kirkkoon tulevien japanilaisten kohtaaminen ja rohkaiseminen. Suomen kielen piiri kokoontuu paikallisen vetäjän toimesta. Sirkka-Liisa pitää illan päätteeksi hartauden.

Tokiossa asuu monia ”vanhoja tuttavuuksia” kuten työtovereitamme puolisoineen sekä lasten välityksellä syntyneitä kristittyjä ja ei-kristittyjä perhetuttavia. Tokio oli kotikaupunkimme Japanissa kuuden vuoden ajan.

Asustimme siellä ensimmäiset kielikouluvuotemme 1983-1985 ja palvelimme Ookayaman seurakuntaa vuosina 1988-1991. Tämän jälkeen toimimme Suomi-kirkossa (1991-1992). Tuolloin seurakunnassa oli paljon pyhäkoululaisia lähistön kodeista, mutta jäseniä vain muutama. Matka herättää herkkiä muistoja, kuten kahden lapsemme syntymän 1984 ja 1988. Muut työpaikkamme ovat olleet Hakodate Hokkaidon saarella (3 vuotta) sekä Nagoya Japanin pääsaarella (2 vuotta). Eläkkeelle jäätyämme kontaktit Japaniin ovat olleet satunnaisia. On ollut ilo seurata Mari-Kaisan ja Tuomaksen perheen lähetystyötä jo vuosien ajan Länsi-Japanissa, Kobessa.

Sleyn lähetystyön taloudellinen tilanne on vaikeutunut mm. Suomen ev. lut. kirkon poistettua Sleyn virallisen valtakunnallisen kolehtipyhän. Olemme talkoissa vapaaehtoistyössä. Sley vastaa työmme toiminnallisista kuluista (matkat ym.) Toivomme, että voisit tulla mukaan talkoisiin tukemalla matkaamme taloudellisesti sekä esirukouksin.

Esirukouspyyntömme:

pyydämme, että saisimme kulkea Jumalan johdatuksessa koko matkamme ajan

että saisimme pysyä terveinä haasteellisen vuodenajan aiheuttamassa kuumuudessa ja kosteudessa

Pekalle voimia ja viisautta japaninkielisten saarnojen valmisteluun, sekä liturgian toimittamiseen

taitoa paikallisten kristittyjen rohkaisemiseen

siunausta työtovereiden ja ystävien tapaamisiin

Taloudellisen tuen pyyntömme:

Kiitos, jos voit taloudellisesti tukea projektilähetystyötämme

Danske Bank IBAN: FI13 8000 1500 7791 95, BIC: DABAFIHH

Viitenumeromme 31601012

Hyvää kesää toivottaen

Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen