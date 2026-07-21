Kuka kantaa ja antaa parhaan elämän?

Liisa Rossin lähettikirje 7/2026

21.7.2026

Terveisiä leireiltä! Pari edellistä työviikkoa sujui leiritunnelmissa. Niin oudolta kuin se tuntuukin, on leirien myötä paketissa myös neljäs työkauteni Virossa. Viimeiset työpäivät tällä puolen merta täyttyvät pakkaamisesta ja käytännön asioiden hoitamisesta, ennen kuin elokuun alusta on taas aika vaihtaa puoleksi vuodeksi maata. Mutta nyt vien teidät leiritunnelmiin.

Parasta elämää JäPellä

Viro on pieni maa, mutta johonkin täälläkin on pitkä matka. Se todettiin pari viikkoa sitten, kun ajettiin 6,5 tuntia Tartosta Nõon kautta Saarenmaan Pühaan, jossa valtakunnallinen nuortenleiri JäPe tänä vuonna leireiltiin. Mutta oli koko pitkän matkan arvoiset neljä päivää! Leiripäivät täyttyivät musiikista, leikeistä, raamattuopetuksista, kanavista, hartauksista, pienryhmistä, jumalanpalveluksista, olympialaisista, käytännön palvelutyöprojekteista sekä monen odottamista vapaan lavan esityksistä.

Monin tavoin saatiin leirin teeman mukaisesti pohtia, millaista on paras mahdollinen elämä, ja myös elää sitä yhdessä. Ilo näkyi ja kuului leirialueella, mutta samalla saatiin kuulla muistutuksia Jumalan rakkaudesta, joka riittää silloinkin, kun ilontunne katoaa. Sen lisäksi, että puheiden ja laulujen kautta kutsuttiin löytämään Jeesus joko ensimmäistä kertaa tai entistä syvemmin, oli tällä leirillä mahdollista löytää Jeesus myös erittäin konkreettisesti. Nuoret vapaaehtoiset nimittäin piilottelivat pitkin leirialuetta sata mini-Jeesusta, jotta jokainen noin 80 osallistujasta löytäisi vähintään yhden. Minäkin löysin omani viimeisen leiripäivän aamuna.

Viimevuotiseen tapaan sain vastuulleni nuorimpien tyttöjen pienryhmän vetämisen. Koetin keksiä keskustelun lisäksi myös aktivoivia tehtäviä, jotka auttoivat 13-vuotiaita pureutumaan käsiteltäviin raamatunkertomuksiin ja kysymyksiin. Tuhlaajapoikakertomuksesta ryhmä teki kaksi iltapäivälehden etusivua: toisen tilanteesta, jossa pojan alkuperäiset unelmat olisivat toteutuneet ja toisen siitä, kuinka kertomus todellisuudessa meni. Lopputulokset olivat huikean hienot.

Pääsin myös pitämään kahdesti kanavan ”Raamattu aloittelijoille”, jossa tutustuttiin Raamatun ydinkertomukseen ja Raamatun lukemiseen. Ilahduttavasti valtaosa pienryhmäni tytöistä halusi tulla myös tuota kanavaa kuuntelemaan. Sydäntä lämmitti, kun yksi tytöistä sanoi leirin jälkeen toivovansa, että ensi vuonna vedän 14-vuotiaiden ryhmää, koska hän haluaa silloinkin olla juuri minun ryhmässäni. Ryhmäkuvaan saatiin valitettavasti vain 5/7 mukaan, koska kaksi joutui lähtemään aikaisemmin.

Hyvän Paimenen kantamana Soontagalla

Paitsi samalla lähettijoukolla, myös aika monen nuoren kanssa jatkettiin yhdessä leireilyä seuraavalla viikolla Valgan rovastikunnan lasten- ja nuortenleirillä. Nyt ikäjakauma oli sellainen, että nuoria eli vähintään 13-vuotiaita oli jo puolet leirin osallistujavahvuudesta. Heidän kanssaan pidettiin kerran päivässä omia nuortentunteja, joihin kuului opetus, laulua ja askarteluja.

Muu aika leiristä saatiin iloita siitä, miten monen ikäiset touhusivat myös yhtenä porukkana kanavissa, SUP-laudoilla ja pallopeleissä. Viimeisen illan ohjelmaan kuului myös suuri rovastikunnan 100-vuotisjuhlapeli. Lähettijoukolla oltiin peli suunniteltu ja valmisteltu, ja etukäteen jännitti, miten kokonaisuus toimii. Onneksi joukkueilla näytti olevan hauskaa juostessa pitkin leirialuetta rakennettua rovastikunnan karttaa, tehdessä eri seurakuntien pisteillä tehtäviä ja keräillen monenlaisia erikoisia faktoja kirkoista ja seurakunnista. Pelin aikana opittiin mm. mistä kirkosta löytyvät luksuspönttöuunit ja mistä taas muumioita.

Leirin teema oli ”Kuka minua kantaa?” Opetuksissa puhuttiin niin veden päällä kävelevästä Jeesuksesta, joka kantaa myrskynkin keskellä, kuin Psalmin 23 kuvaamasta hyvästä paimenesta. Yhdessä mietittiin myös keinoja siihen, miten voimme kantaa toinen toistamme.

Jätin opetuksessani nuorille muistolauseeksi Jes. 46:4 ”Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan.”

Meidän omat voimamme eivät aina riitä. Meidän uskomme ei ole niin vahva, että se kantaisi meitä kävelemään veden pinnalla, mutta meillä on Jeesus, joka kantaa. Kun katsomme elämäämme taaksepäin, saamme nähdä sen, ja yhtä varmasti saamme luottaa Hänen kantavan loppuun asti. Emme koskaan kasva liian isoiksi ja aikuisiksi siihen, etteikö Jumala jaksaisi ja haluaisi meitä kantaa ja ettemmekö sitä tarvitsisi.

Koostin Sleyn Facebook-sivulle koontivideot, joten jos haluat jatkaa leiritunnelmiin sukeltamista ja kuulla myös pätkiä molempien leirien korvamatobiiseistä, klikkaa itsesi mukaan JäPelle ja Soontagalle.

Kesäkeräys

Tänä vuonna Sleyn kesäkeräys tukee nuorisotyötä eli keräykseen osallistumalla olet mahdollistamassa tällaisia leirikokemuksia myös jatkossa. Osa nuorista valitteli, että seuraavaan leiriin on vielä niin pitkä aika. Onneksi syksyn arjen alettua myös nuortenillat pyörähtävät taas käyntiin.

Voit lukea lisää ja lahjoittaa keräykseen osoitteessa taivaallinenlahja.fi

Suomeen

Pian on tosiaan aika aloittaa kotimaankautta. Niin omia kalenterimerkintöjäsi kuin esirukouksia varten tiedoksi, että loppukesän ja alkusyksyn kalenteri näyttää tältä:

7.–9.8. la KOKKOLA Siikasafari. Ohtakarin leirikeskus

13.–14.8. Lähettipäivät

14.–16.8. pe-su KARKKU Raamattu- ja lähetysteologiset päivät

22.8. la klo 15 KOUVOLA Vuosijuhla. Hietoinrannan leirikeskus

23.8. su klo 14.15 KOUVOLA Liisan lettukestit. Käpylän kirkon sisäpiha

29.8.–11.9. kesäloma

12.9. la KOUVOLA Mikkelin hiippakunnan lähetysseminaari. Kuusankosken seurakuntakeskus

16.9. ke klo 13 TAMPERE Päiväpiiri. Luther-talo

16.9. ke klo 18.30 TAMPERE Evankelisten Opiskelijoiden ilta, lähetystyöpaneeli. Luther-talo

18.9. pe klo 18 HÄMEENLINNA Kertsi-ilta. Luther-talo

20.9. su klo 11.30 HARJAVALTA Lounas ja lähetystilaisuus. Seurakuntakeskus

20.9. su klo 17 VAMMALA Syysjuhla. Vammalan Luther-talo

21.–22.9. KARKKU Raamattukurssi

30.9. ke klo 13 KAUNIAINEN Lähetysluento PK:lla. Raamattuopisto

Päivittyvät tiedot ja loppuvuoden ohjelman löydät Sleyn Lähetit kotimaassa -sivulta.

Rukousaiheita

Kiitos molemmista leireistä, leiriläisistä ja työntekijäjoukosta

Rukoillaan, että leireillä opittu ja solmitut ystävyyssuhteet saisivat kantaa elämässä jatkossakin

Kotimaankauden lähtövalmistelut ja Suomeen asettuminen

Kaikki matkat, tilaisuudet ja tapaamiset

Virolaiset työkaverit ja ystävät omine elämäntilanteineen

Ystävien ja perheen kanssa vietetty aika Suomessa

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.