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Evankeliumijuhlan tavara-arpajaisten voittoluettelo

Kirjoittaja
Martti Pyykönen
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Evankeliumijuhlan tavara-arpajaisten palkintojen arvonta suoritettiin poliisiviranomaisen toimesta Sisä-Suomen Poliisilaitoksen Sastamalan poliisiasemalla 1.7.2026. Oheisilla arvan numeroilla voitetut palkinnot ovat lunastettavissa 30.8.2026 mennessä. Jos sinulla on voittava arpa, ota yhteyttä timo.vehvilainen@sley.fi

3                       Karkun evankelisen opiston viikonloppukurssi kahdelle täysihoidolla, arvo 360 eur

41                     Karkun evankelisen opiston viikonloppukurssi kahdelle täysihoidolla, arvo 360 eur

29                     Ohtakarin leirikeskuksen viikonloppu kahdelle täysihoidolla, arvo 280 eur

10                     Ohtakarin leirikeskuksen viikonloppu kahdelle täysihoidolla, arvo 280 eur

309                  Sley-Median kirjapalkinto

307                  Sley-Median kirjapalkinto

905                  Sley-Median kirjapalkinto

918                  Kirjapalkinto

964                  Kirjapalkinto

913                  Kirjapalkinto

989                  Kirjapalkinto

2                       Kirjapalkinto

906                  Kirjapalkinto

7                       Kirjapalkinto

32                     Kirjapalkinto

966                  Kirjapalkinto

7                       Kirjapalkinto

32                     Kirjapalkinto

966                  Kirjapalkinto

33                     Kirjapalkinto

1101                Kirjapalkinto

994                  Kirjapalkinto

975                  Kirjapalkinto

11                     Kirjapalkinto

955                  Kirjapalkinto

24                     Kirjapalkinto

20                     Kirjapalkinto

979                  Kirjapalkinto

914                  Kirjapalkinto

908                  Kirjapalkinto

36                     Kirjapalkinto.

  • Martti Pyykönen

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