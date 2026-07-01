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Evankeliumijuhlan tavara-arpajaisten voittoluettelo
Evankeliumijuhlan tavara-arpajaisten palkintojen arvonta suoritettiin poliisiviranomaisen toimesta Sisä-Suomen Poliisilaitoksen Sastamalan poliisiasemalla 1.7.2026. Oheisilla arvan numeroilla voitetut palkinnot ovat lunastettavissa 30.8.2026 mennessä. Jos sinulla on voittava arpa, ota yhteyttä timo.vehvilainen@sley.fi
3 Karkun evankelisen opiston viikonloppukurssi kahdelle täysihoidolla, arvo 360 eur
41 Karkun evankelisen opiston viikonloppukurssi kahdelle täysihoidolla, arvo 360 eur
29 Ohtakarin leirikeskuksen viikonloppu kahdelle täysihoidolla, arvo 280 eur
10 Ohtakarin leirikeskuksen viikonloppu kahdelle täysihoidolla, arvo 280 eur
309 Sley-Median kirjapalkinto
307 Sley-Median kirjapalkinto
905 Sley-Median kirjapalkinto
918 Kirjapalkinto
964 Kirjapalkinto
913 Kirjapalkinto
989 Kirjapalkinto
2 Kirjapalkinto
906 Kirjapalkinto
7 Kirjapalkinto
32 Kirjapalkinto
966 Kirjapalkinto
7 Kirjapalkinto
32 Kirjapalkinto
966 Kirjapalkinto
33 Kirjapalkinto
1101 Kirjapalkinto
994 Kirjapalkinto
975 Kirjapalkinto
11 Kirjapalkinto
955 Kirjapalkinto
24 Kirjapalkinto
20 Kirjapalkinto
979 Kirjapalkinto
914 Kirjapalkinto
908 Kirjapalkinto
36 Kirjapalkinto.
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