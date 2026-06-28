Lähetystyö ja talkoohenki nousivat Evankeliumijuhlan päätöspäivän ytimeen: yli 12 000 käyntiä

Karkun Valtakunnallinen Evankeliumijuhla päättyi sunnuntaina lähetystyön, talkoolaisten ja juhlakansan kiitokseen. Viikonlopun aikana juhlassa käytiin yli 12 000 kertaa, ja juhlan päätöspäivänä siunattiin matkaan 15 lähettiä eri puolille maailmaa. Evankeliumijuhla on raamattuopetuksen, musiikin ja lähetystyön juhlaa. Sunnuntaina matkaan siunattiin eri puolille maailmaa 15 lähettiä. Tänään heidän joukossaan oli poikkeuksellisen monta projektilähettiä eli henkilöä, joka lähtee työhön…

Karkun Valtakunnallinen Evankeliumijuhla päättyi sunnuntaina lähetystyön, talkoolaisten ja juhlakansan kiitokseen. Viikonlopun aikana juhlassa käytiin yli 12 000 kertaa, ja juhlan päätöspäivänä siunattiin matkaan 15 lähettiä eri puolille maailmaa.

Evankeliumijuhla on raamattuopetuksen, musiikin ja lähetystyön juhlaa. Sunnuntaina matkaan siunattiin eri puolille maailmaa 15 lähettiä. Tänään heidän joukossaan oli poikkeuksellisen monta projektilähettiä eli henkilöä, joka lähtee työhön kentälle aina muutama kuukausi kerrallaan eikä useamman vuoden sopimuksella.

Uudelle kaudelle lähetystyöhön siunattiin Virpi Otieno Keniaan, Liisa Rossi Viroon, Lauri ja Paula Heikkilä työhön Ugandassa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa, Anna ja Taisto Sokka työhön Ugandassa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa, Richard Ondicho maahanmuuttajatyöhön Suomessa ja Hiroaki ja Päivi Yoshimura Japanissa. Projektilähetteinä siunattiin Mari-Liisa ja Timo Havukainen Japaniin, Pekka ja Sirkka-Liisa Huhtinen Japaniin, Pasi Hujanen Venäjälle, Reija Toikka Keniaan ja Suvi Salminen Etu-Aasiaan.

– Jumala on antanut meille käskynsä turvaksi matkalle. Meidän aikanamme niitä pidetään usein rajoituksina, mutta Jumalan käskyt eivät ole vihollisia, vaan ne ovat hyvän Isän ohjeita lapsilleen, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä vertasi juhlapuheessaan Jumalan käskyjä Porin radan ylittävän rautatiesillan kaiteisiin Karkun evankelisen opiston kohdalla: kukaan ei pidä noita kaiteita huonona asiana, vaikka ne rajoittavat ja suojelevat jokaisen meistä elämää.

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla keräsi yli 12 000 käyntiä viikonlopun aikana. Reilut 500 talkoolaista teki yli 1 200 talkoovuoroa.

– Olen otettu siitä, miten kaikenikäiset, myös lapset tulivat kysymään, mitä he voisivat tehdä juhlassa, projektipäällikkö Timo Vehviläinen kertoo ja kiittää kaikkia juhlavieraita ja talkoolaisia.

Grilliherkut, makkarat, lähetyslätyt ja tietysti jäätelö tekivät kauppansa tuttavien tapaamisen lomassa. Nuoresta iästään huolimatta lahtelaiset Kielo, Kaisla ja Pinja ovat talkootyön konkareita. Nytkin jäätelökioskista oli varattu etukäteen monta vuoroa viikonlopuksi.

– En kyllä enää muista, kuinka mones kesä on menossa jätskikitskassa. Ainakin vuonna 2022 olemme olleet jo myymässä, muistelee lukiolainen Kielo.

– Minä tykkään hakea eri jätskilaatuja pakastimista ja jättää rahan ottamisen muille. Parasta on kuitenkin se, että myyntivuorosta saa valita itselleen jätskin palkaksi, Pinja kertoo.

Vähän vanhemman ikäpolven talkoolainen, vammalalainen Matti Kiviranta on myös konkari paikallaan

– Minä olen aloittanut talkootyöt 1986 Huittisten juhlilla eli 40 vuotta sitten. Kirkkoherra tuli kentällä minua vastaan ja kysyi, osaanko käyttää sahaa ja onko minulla vasara mukana. Seuraavaksi sain komennon mennä alttarityömaalle, Kiviranta muistelee.

Huittisista alkoi Kivirannan pitkä ura kenttärakenteitten pystyttäjänä ja myös niiden johtohommissa. Joka vuosi sen jälkeen Kiviranta on ollut mukana rakentamassa evankeliumijuhlaa.

– Virroilla juhlien purkuhommissa meinasi kyllä tulla stoppi. Sydämeni pysähtyi kolme kertaa ja minua elvytettiin 50 minuuttia. Onneksi homma saatiin hoidettua ja talkootyöt saivat jatkua seuraavana kesänä, Kiviranta kertoo.

Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä kutsui juhlaväen 2027 Valtakunnalliseen Evankeliumijuhlaan Karkun evankelisen opiston maille. Sitä ennen järjestetään lukuisia paikallisia evankeliumijuhlia. Kesän ja syksyn aikana evankeliumijuhlia vietetään muun muassa Kouvolassa, Hämeenlinnassa, Jalasjärvellä, Joensuussa, Alajärvellä, Tampereella, Säkylässä, Karstulassa, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Helsingissä. Paikallisten evankeliumijuhlien kauden aloittaa Kouvolan evankeliumijuhla heinäkuussa, ja sen päättää Sleyn Helsingin evankeliumijuhla lokakuussa.

Sirpa Laurila