Uskon todistajat

Päivi ja Hiroaki Yoshimuran lähettikirje 4

20.6.2026

Terveiset sadekauden Tokiosta

Muutama viikko sitten Tokion yli pyyhkäisi ensimmäinen tänne osunut taifuuni tuoden rankkasateita. Taifuunit kuuluvat enemmän loppukesän ja syksyn sääilmiöihin, mutta tänä vuonna poikkeuksellisesti jo ennen sadekauden alkua. Taifuunin seurakusena siirryttiin sadekauteen. Pilvisiä ja ”tihkusateisia” päiviä on välillä muutama peräkkäin. Silloin kosteutta alkaa kertyä huoneistoihin. Kostean kuuma ilma on myös elimistölle raskas.

Viljelijöiden kannalta sadekauden sateet ovat välttämättömiä varsinkin hyvän riisisadon saamiseksi. Vihannekset ja hedelmät ovat saaneet sopivasti kosteutta, ja satokauden tuotteita on ilmestynyt kauppoihin.

Vaikka on kesäisen lämmintä, yhteiskunta pyörii normaaliin tahtiin. Koululaiset ovat koulussa ja työpaikoilla suomalaisittain pitkä kesälomakausi on aika tuntematon käsite. Rennompaan kesäaikaan siirrytään, kun koululaisilla alkaa kesäloma heinäkuun puolen jälkeen. Elokuussa, joka on kuumin kuukausi, monet työssä käyvät saavat pitää parin viikon loman.

Suomi-kirkon työ

Työt Suomi-kirkolla ovat edenneet kuukausiohjelman mukaisesti. Sunnuntain jumalanpalvelukset ja sen jälkeiset kahvihetket sekä opetustuokiot. Lisäksi viikolla piiritoiminta on pyörinyt normaaliin tapaan. Viikko sitten järjestimme kevään toisen kahvilapäivän ” Suomen saaristo” -teemalla. Tälle kerralle emme saaneet musiikillista ohjelmaa, mutta Hiroaki esitteli lähinnä Ahvenanmaan saaristoa ja sen elämää. Puheen hengellinen osuus oli keskeinen, mikä tuli Psalmin 107 sanojen kautta. Tällä kertaa vieraiden määrä jäi pieneksi. Kuitenkin osallistuneet olivat kiinnostuneita aiheesta ja tapahtuma tavoitti uusiakin.

Iloitsimme, että saimme vielä kokoontua lasten ruokapiirin ennen kesätaukoa viime lauantaina. Vaikka kaikki vakiokävijät eivät päässeet mukaan, halusi muutama aikuisten ruokapiiriläinen tulla mukaan. Leipomispöydän ympärillä olikin tavallista enemmän vilskettä, keskustelua ja tekemisen iloa. Päivästä tuli tavallista poikkeava, sillä Japanin suurimman kristillisen kustantamon pari toimittajaa tulivat tekemään juttua piiristä. Iso kamera ja haastattelut eivät näyttäneet häiritsevät aikuisia ja lapsia, vaan iloinen ilmapiiri säilyi hyvin. Tekemisen päätteeksi hiljennyttiin Raamatun kertomuksen äärelle kuulemaan ”Hyvästä paimenesta”.

Toivomme, että tuleva julkaisu voisi tehdä paremmin tunnetuksi Suomi-kirkon toimintaa ja lasten ruokapiiriä sekä tätäkin kautta tavoittaa uusia perheitä.

Iloisia kohtaamisia

Piireissä on käynyt pitkään äiti tyttärensä kanssa. Kevään aikana äiti ei osallistunut piireihin eikä häntä näkynyt kahvilapäivänä. Aiemmin hän oli mukana jopa kahvilapäivän valmisteluissa. Tuli huoli, jättääkö äiti Suomi-kirkon yhteyden. Hänellä vaikutti olevan kiinnostus Raamatun opetukseen ja teki hyviä kysymyksiä. Laitoin hänelle viestin, johon hän vastasi heti ja ilmoitti pääsevänsä kirkolle seuraavana päivänä. Syntyi hyvä iloinen tapaaminen, vaikka elämässä on monenlaista. Äiti vaikutti ilahtuneen muistamisesta ja yhteydenotosta. Tästä avautui jatko kahvilapäivään ja syksyllä saadaan odottaa tapaamista. Tämä rohkaisi ja samalla muistutti, kuinka tärkeää on ihmisten muistaminen ja yhteydenpito. Yhteydenpidon ottamiseen ei saisi laittaa korkeaa kynnystä. Jumala myös antaa sydämelle ihmisiä, joita saamme muistaa.

Sunnuntaina jumalanpalveluksessa oli paljon väkeä, vaikka emme viettäneet juhannusta. Lisäksi eräs pitkää poissa ollut seurakuntalainen osallistui perheensä kanssa. Perheen äiti on seurakuntalainen, mutta isä ei ole kristitty. Heillä on 10 kk vanha Ruka-tyttö, joka valloitti olemuksellaan ja kauniilla hymykasvoillaan koko seurakunnan. Iloitsimme tapaamisesta ja toivomme yhteyden vilkastuvan. Saamme rukoilla koko perheen kristityksi tulemisen puolesta.

Uskon todistajia

Suomi-kirkolla on julkaistu seurakunnan lehtistä sen mukaan, kun tekemiseen on löytynyt sopiva aika. Kahvilapäiväksi Hiroaki kokosi lehtisen, johon hän liitti parin seurakuntalaisen todistuspuheen. Todistuspuheet tulevat uskon vahvistukseksi ja rohkaisuksi niin pitäjälle kuin kuulijoille. Ne aina puhuttelevat.

Alla katkelma seurakuntalaisen todistuspuheesta, jossa hän kertoi vapautumisesta buddhalaisuuden kahleista.

” Isoäitini ja koko sukuni olivat ahkeria buddhalaisuuden seuraajia. Minäkin kävin heidän kanssaan usein temppelissä. Isoäitini lausui buddhalaiset rukoukset joka aamu ja ilta, jota itsekin opettelin ulkoa ympärillä olevien aikuisten ihailuksi. Myöhemmin sain tietää, etteivät isoäitini ja muut sukulaiset olleet eläneet kovin onnellista elämää. He puhuivat usein menneestä karmasta, joka pitäisi katkaista, jottei se jatkuisi ikuisesti.

Erään kerran, kun kuljin bussilla maaseudulla, jossa asuin, huomasin kirkon tornin. Olin kulkenut reittiä usein, mutta nyt vasta ensimmäisen kerran huomasin kirkon. Myöhemmin kävin siellä tutustumassa. Se oli katolilainen kirkko. Pappi ja kolme nunnaa ottivat minut vastaan lämpimästi. He olivat iloisia vierailustani. Heidän ilonsa oli niin aito, että koin kirkossa olevan rakkauden ja siunauksen.

Tätini ja muuta sukulaiset kehottivat minua kääntymään buddhalaisuuteen. Heidän opetuksensa eivät vaikuta enää minuun millään tavalla. Tämä johtuu siitä, että olen ymmärtänyt kristinuskossa olevan rakkauden ja siunauksen. Se vapauttaa karman ja syyseurauksen kahleista. Opin ymmärtämään myös kristinuskon antaman toivon. Kun tällaista ”rakkautta” ja ”toivoa” on tarjolla, ihmettelen, miksi minun pitäisi olla rajoitettu karman ja syyseurauksen maailmaan.”

Seurakuntalaisen elämässä on monia haasteita, mutta elävä usko kannattelee häntä. Se näkyy hänestä iloisuutena. Hän on valmis ottamaan vastaan elämän haasteet yhdessä elävää toivoa antavan Jumalan johdatuksessa.

Toinen seurakuntalainen käsitteli puheessaan aihetta, johtavatko ihmisen taivaaseen lain teot vai usko? Monet Raamatun jakeet sanovat, uskon Jeesukseen pelastuksen perustaksi. Toisaalta monet jakeet kehottavat noudattamaan Jumalan meille antamia lakeja ja ohjeita. Kumpi on pelastuksen oikea edellytys? Tämä asia on askarruttanut. Hän on saanut ratkaisu kysymykseen, jonka toi esille todistuspuheessaan.

” Olin työssä ravitsemuspäällikkönä koulun keittiössä, jossa piti noudattaa paljon sääntöjä. Pientäkään virhettä ei hyväksytä. Rukoilin joka aamu, etten tekisi virheitä ja luettelin pitkän listan noudatettavista ohjeista. Eräänä päivänä huomasin, että jos laitan listan alkukirjaimet yhteen, siitä tulee JRS eli ” Jumala rakastaa sinua”. Silloin ymmärsin, että säännöt eivät ole kahleita, vaan ne osoittamaan rakkautta toista ihmistä kohtaan. Jumala vastasi päivittäisiin rukouksiini, koska ei vahinkoja tai virheitä sattunut, Hän rakastaa myös toisia ihmisiä.

Ymmärsin, että Jumalan meille antamat lait ovat rakkautta varten, rakkautta Jumalaa ja toisia ihmisiä kohtaan. Rukoilen, että voisin pitää Jumalan antamat käskyt. Uskon, että Pyhän Hengen avulla saan siihen vahvistusta. Kun rukoilen ja pyydän, Hän kyllä vastaa. Meille opetetaan, miten tärkeää on pyytää sitä mikä on Jumalalle mieluisaa Jeesuksen nimessä. Emme voi saada, ellemme pyydä. Luin eräästä kirjasta kysymyksen: ”Vievätkö meidät taivaaseen hyvät teot vai usko?” Muutkin ovat miettineet samaa aihetta. Olen saanut vastauksen tähän. Hyvät teot ovat armon hedelmiä, jotka usko tuottaa.”

Näistä kahdessa todistuspuheessa tulee erinomainen kokonaisuus. Japanissa tie kristityksi käy monien taisteluiden kautta. Kuitenkin kristittynä joudumme käymään uskon taistelut, kuten toisen todistuspuheen henkilö, mutta senkin kautta syntyy aina jotain hyvää.

Valtakunnalliset evankeliumijuhlat

Ensi viikonloppuna vietetään evankeliumijuhlia Karkussa juhlan tunnuksella ”Turva Jumalassa”. Rukoilemme suurta kuulijajoukkoa paikalle. Harmillisesti emme pääse mukaan työtehtävien takia. Jos olisimme paikalla, olisimme myös matkaan siunattavien lähettien joukossa. Tänä kesänä olemme lyhyellä Suomen kaudella ja voimme käydä vain muutamassa nimikkoseurakunnassamme, mutta myöhemmin järjestämme aikaa kaikkia tukijaseurakuntia varten. Karkun evankelisella opistolla 14–16.8. pidettävillä ” Raamattu ja lähetysteologi päivässä” Hiroaki vetää kanavaa aiheella” Mitä saavutettu, mitä jäänyt tekemättä? SLEY:n Japanin lähetystä 125 vuotta. Tervetuloa! Toivomme, että voimme kesän aikana nähdä teistä monia.

” Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.” Hep. 10: 23–24

Siunattua kesäaikaa!

Päivi, Hiroaki ja Essai

Rukousaiheita

• kiitetään tästä työkaudesta ja kaikista tukijoistamme

• kiitetään Suomi-kirkon työstä, jossa saamme vapaasti julistaa evankeliumia ja kohdata paljon ihmisiä

• siunaa Suomi-kirkon työtä, kaikkia seurakuntalaisia ja heidän terveyttänsä

• siunaa kaikki kylvetty sanan siemen. Anna sen kasvaa ja synnyttää uskoa

• siunaa kesäajan toiminta Suomi-kirkolla ja kotimaan kautemme

• johdata kaikissa tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä

• lastemme turvallisuuden puolesta

• Japanin kentän ja Suomi-kirkon tulevaisuuden puolesta

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/06/yoshimurien-lahettikirje-kesakuu