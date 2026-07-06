Uuden edessä

Havukaisten lähettikirje 1/2026

5.7.2026

Hyvä kirjeemme lukija!

Pääsiäistervehdyksestämme on jo kulunut muutama kuukausi. Kohdallani (Mari-Liisa) se tarkoittaa sitä, että työpäiviä on jäljellä viisi ja 14.7. on viimeinen työpäivä. Sitten siirryn viettämään vuosilomapäiviäni ja 1.10. alkaa eläkeaika. Kulunut vuosi on ollut aika lailla voimia vievä. On juuri sopiva aika siirtyä eläkeläiseksi. Ehdin tehdä lastenhoitajan töitä 20 vuotta palattuamme Japanista vuonna 2003. (Sleyn lähetysosastolla olin vuodet 2004-2006). Oli ensin outoa olla maallisen työnantajan palveluksessa mutta vähitellen siihen tottui. Olen saanut omalla paikallani olla rukoilemassa hoitamieni lasten puolesta.Työkaverit kertoivat joskus murheitaan ja sain sanoa, että muistan iltarukouksessa.

Ensimmäisen projektilähetysmatkamme teimme yhdessä perheenä 2008-2009 vuosien vaihteessa. Pidimme minikonsertteja entisissä työseurakunnissamme ja kävimme myös Hiroshiman kirkolla. Kuva (löytyy alkuperäisestä kirjeestä: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/07/havukaisten-lahettikirje-heinakuu-2026) eräältä Hiroshiman sillalta. Matilla (oikealla) on konga-rummut matkalaukussaan. Matilla on hyvä rytmitaju ja hänen soittelee edelleenkin sähkörumpuja.

Viime kevään neljän viikon Japaninmatkan jälkeen mietimme, että se ehkä oli hyvästelymatka. Matka oli kaikin puolin onnistunut ja siunattu mutta jo pelkän pitkän lentomatkan ja aikaeron vuoksi aika raskas. Vähitellen kuitenkin tämän kevään aikana aloimme pohtia uutta matkaa. Aasian aluekoordinaattori Pentti Marttilan kanssa olimme yhteyksissä ja hän kysyi, milloin voisimme lähteä. Paras aika matkalle on pääsiäisen aika, jolloin seurakunnissa on enemmän tilaisuuksia ja myös uusia ihmisiä löytää tiensä kirkkoon.

Varsinainen matkan suunnittelu alkaa nyt. Joillekin japanilaisille tuttaville olemme jo kertoneet mahdollisesta matkasta ja he ovat ottaneet tiedon ilolla vastaan. Paljon suunniteltavaa on siis edessä mutta nyt siihen on enemmän aikaa kuin viimeksi.

28.6. Karkussa Sleyn valtakunnallisilla evankeliumijuhlilla olimme matkaan siunattavina. Timo sai kantaa ristikulkueen ristiä ja minä luin toisen päivän tekstin. Kaiken kaikkiaan matkaan siunattavia oli 15, ensimmäistä kertaa mukana myös projektilähetit.

Pyydämme taas, että sulkisitte meidät ja tulevan matkamme esirukouksiinne. Matkasta saa myös kertoa muille, tutuille ja tuntemattomille. Jos joku haluaa kirjeemme, voitte antaa heille sähköpostiosoitteemme.

Hyvää ja virkistävää kesän jatkoa!

P.S. Nyt kun jään eläkkeelle, meidän on mahdollista tulla pitämään lähetystilaisuus seurakuntaasi, esimerkiksi kotiisi tai seurakuntatalolle. Ota rohkeasti yhteyttä. Timo voi pitää myös saarnan. Hän pitääkin nyt omassa seurakunnassamme elokuussa koko sanajumalanpalveluksen kirkkoherran pyynnöstä.

Minä kuulin Herran äänen sanovan: Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? Niin minä vastasin: – Tässä olen, lähetä minut! Jes. 6:8

Mari-Liisa ja Timo

Rukousaiheita: