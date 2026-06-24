Kirkkopäivät ja Evankeliumijuhla

Liisa Rossin lähettikirje 6/2026

24.6.2026

Hyvää juhannusta ! Virossa juhannuspäivää tosiaan vietetään vasta tänään, perinteisellä paikallaan 24.6. Eilen vietimme Kirsin kanssa iltaa Tarton kaupungin juhannusjuhlassa, mutta tänään palasin jo töihin ensimmäisen kesälomapätkän jälkeen valmistautumaan viikonlopun Evankeliumijuhlaan. Juhannuksen kunniaksi tulee myös juhla-aiheinen lähettikirje.

Jõgevan kirkkopäivät

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna vietettiin Jõgevalla Lähetyskeskuksen ja paikallisen seurakunnan yhdessä järjestämiä kirkkopäiviä. Itse en ollut järjestelytiimissä, mutta olin lauantaina mukana koko päivän, erityisesti tulkkaamassa suomalaisvieraiden raamattuopetuksia viroksi.

Jõgevalla on ollut luterilainen seurakunta jo kauan, mutta oma kirkko sinne saatiin vasta pari vuotta sitten. Seurakunta suunnittelikirkon rakentamista jo ennen sotia ja tonttikin oli hankittu, mutta se tietenkin menetettiin neuvostomiehityksen aikana. Kun seurakunta joitakin vuosia sitten sai tontin takaisin, oli sille rakennettu sittemmin jo käytöstä poistettu – vesitorni. Niinpä kirkko nousikin kirkontorniksi muuttuneen vesitornin ympärille.

Seurakunta on pieni ja isolle osalle kaupunkilaisia vieras, joten kirkkopäivien tavoitteena oli kutsua kaupungin asukkaita astumaan ensimmäistä kertaa kirkon tontille ja kuulemaan evankeliumia. Lauantain ohjelma oli suunniteltu erityisesti perheitä ajatellen: oli pomppulinnaa, kristillistä nukketeatteria, parikin erilaista konsertti ja Suomen esikoislestadiolaisten talkoolaisten tarjoilemia ilmaisia lettuja ja pehmistä. Ilahduttavasti jokunen uusi perhekin löysi tiensä paikalle ympäri Viroa saapuneiden kristittyjen lisäksi. Yksittäinen, ulkopuolisin voimin tehty tapahtuma ei toki vielä tuo pysyvää muutosta. Rukoilethan siksi tuonkin seurakunnan tulevaisuuden puolesta, että löytyisi lähetysintoa ja tekijöitä, jotta evankeliumi saisi levitä Jõgevalla, jota pidetään Vironkin mittakaavassa vaikeana maaperänä.

Evankeliumijuhla Karkussa

Tulevana viikonloppuna on jälleen aika juhlia, kun vietämme valtakunnallista Evankeliumijuhlaa Karkun opiston kauniissa rantamaisemissa. Toivottavasti tavataan mahdollisimman monen kanssa siellä! Tässä joitain aikatauluja, mistä minut ainakin viikonlopun aikana löytää:

Pe 16.00–18.00 Lähetyspisteen päivystys (opistorakennuksen takana, sivulavan vieressä)

Pe 16.45–17.00 Haastattelu sivulavalla

La 10.00–12.00 Lähetyspisteen päivystys

La 11.45–12.00 Haastattelu sivulavalla

La 15.30–16.48 Vaikeita kysymyksiä lähetystyöstä -keskustelu päälavalla. Viro-edustusta on myös tilaisuuden musiikissa, sillä esiintymässä on Valgan rovastikunnan kuoro.

Su 10.00 Messu ja lähetystyöntekijöiden siunaaminen

Su 14.00–16.00 Lähetyspisteen päivystys

Su 14.30–14.45 Haastattelu sivulavalla

Jos et pääse Karkkuun, on onneksi mahdollista nauttia ohjelmasta myös verkkolähetyksen ja Radio Dein kautta. Koko päälavan ohjelma striimataan evankeliumijuhla.fi etusivulle. Radio Dein kautta pääsee mukaan perjantaina klo 19–20, lauantaina 10.3012.00 ja 15.30–18.30 sekä sunnuntaina 13.00–14.30. Jos vielä mietit, että voisit antaa panostuksesi juhlan tekemiseen, talkoovuoroja voi yhä varata sivulta evankeliumijuhla.fi/talkoolaiseksi. Ja erityisen tärkeää on rukous juhlan puolesta!

Tulevaa

Heinäkuussa on luvassa leirielämää. 9.–12.7. on valtakunnallinen nuortenleiri JäPe Saarenmaan Pühassa ja 15.–17.7. Valgan rovastikunnan lasten- ja nuortenleiri Soontagalla. Muistathan näitä leirejä sekä niiden osallistujia ja tekijöitä rukouksissasi.

Elokuun alussa on aika siirtää elämä hetkeksi Suomeen. Sleyn sivuilta löydät päivittyvän listan siitä, missä niin minua kuin muitakin lähettejä voi Suomessa kesän ja syksyn aikana tavata.

Turva Jumalassa

Evankeliumijuhlaa vietetään tänä vuonna teemalla ”Turva Jumalassa”. Olen tämän kesän aikana lukenut ystäväni kanssa kirjaa psalmista 23, ja hyvin samantapaisia ajatuksia löytyy myös psalmista 27. Näiden muutaman jakeen myötä toivotan sinulle hyvää ja siunattua kesää Hyvän Paimenen turvissa.

Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.

Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin?

Hän antaa minulle suojan teltassaan, nostaa minut turvaan kalliolle. Nyt minä kohotan pääni, en pelkää vihollisiani.

Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!

Ps. 23:2, 4; 27:1, 5–6, 14

Rukousaiheita

Evankeliumijuhla, juhlan tekijät, osallistujat ja suotuisa sää

Nuortenleiri JäPe ja Valgan rovastikunnan leiri ja niille osallistuvat nuoret ja lapset

Jõgevan seurakunta, että Kirkkopäivät kantaisi hyvää hedelmää

Tuleva kotimaankausi, kaikki sen tilaisuudet ja matkat

Riittävästi lepoa ja palautumista, vaikka lomakausi onkin tänä vuonna sirpaleinen

Kiitos kesän kauneudesta ja kohtaamisista

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.