Ehdokas hallitukseen: Jussi Auvinen, Turku

Jussi Auvinen on toiminut kaksi edellistä kautta SLEY:n hallituksen jäsenenä, ja suosittelen häntä valittavaksi kolmannelle kaudelle.

Jussi työskentelee ammatikseen kyberturvallisuuden asiantuntijana, ja hänellä on matemaatikkona ymmärrystä talouden luvuista. Hänessä harkinta ja maltillisuus yhdistyvät kehittämiskykyyn ja tulevaisuuden visiointiin. Hän osaa kuunnella ja ottaa huomioon erilaisia mielipiteitä, ja on tuonut omalla panoksellaan tärkeitä näkökulmia SLEY:n ajankohtaisiin haasteisiin.

Jussi on sitoutunut vahvasti kantamaan vastuuta evankelisen liikkeen tulevaisuudesta sekä valtakunnan että paikallistasolla. Hän on aktiivisesti mukana Turun Lutherin kirkon toiminnassa ja muun muassa vastaa jumalanpalvelusten striimauksesta yhdessä tiiminsä kanssa.

Suosittelen lämpimästi Jussin valitsemista uudelle kaudelle SLEY:n hallitukseen.