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Ehdokas
Ehdokas hallitukseen: Raimo Nieminen, Pori
Suosittelen Raimo Niemistä valittavaksi Sleyn hallitukseen.
Raimo on 63-vuotias porilainen. Työuransa hän on tehnyt teollisuuden kunnossapidossa.
Raimo on toiminut pitkään paikallisosaston ja messuyhteisön vastuunkantajana erilaisissa tehtävissä. Aina alttiina palvelemaan siellä, missä tarvitaan. Tällä hetkellä hän on Porin messuyhteisön johtokunnan puheenjohtaja.
Raimo on ollut näköalapaikalla ja mukana vaikuttamassa siihen, että Porissa Sleyn toiminnan käyrät näyttävät ylöspäin, kun on toimittu Raamatun ja tunnustuksen linjalla.
Raimolla on kokemusta myös seurakunnan luottamustehtävistä. Se antaa näkökulmaa tähän aikaan, kun herätysliikkeen ja lähetysjärjestön asemaa haastetaan. Uskollisuus Raamattu sanalle ja tunnustuksen mukaiset ratkaisut tuovat siunauksen.
Satakunnan piirin alueella on useampia messuyhteisöjä sekä aktiivista paikallistoimintaa ja yhteistyötä monen seurakunnan kanssa. On tärkeää saada edustaja Satakunnasta Sleyn hallitukseen.
Esitän Raimo Niemisen valitsemista tähän tehtävään.
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