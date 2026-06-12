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Connector.
Ehdokas
Ehdokas hallitukseen: Tuomo Liimatainen, Lappeenranta
Tuomo on 47-vuotias evankelinen perheenisä. Hän on ahkera, vakaa ja optimistinen, lujasti Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen sitoutunut mies.
Tuomo oli keskeisesti mukana uudelleenkäynnistämässä SLEY:n paikallistoimintaa Lappeenrannassa kuusitoista vuotta sitten.
Päivätyössään diplomi-insinöörin koulutuksen saanut Tuomo on toiminut vaativissa tehtävissä sekä teollisuudessa että ammattikorkeakoulun lehtorina. Hänellä on kykyä analysoida ja johtaa asioita sekä esiintyä joukkojen edessä.
Tuomo on monissa liemissä keitetty Lappeenrannan paikallisosaston tukipilari. Hän on nöyrän ja sydämellisen kristityn äidin kasvattama mies, jonka haluat vierellesi silloin, kun tilanne käy vaikeaksi.
Ehdotan kesäkokoukselle Tuomon valitsemista SLEY:n hallitukseen.
Hannu Ylisiurua, Lappeenranta