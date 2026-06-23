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Ehdokas
Ehdokas hallitukseen Hannu Honkakoski, Salo
23.06.2026
Olen 70-vuotias teologian maisteri. Olen perinteisen kirkkojärjestyksen kannattaja. Elämäntyöni olen tehnyt sähköinsinöörin ammatissa. Suurimman osan esimiestehtävissä. Syksyllä 2016 aloitin teologian opinnot Helsingin yliopistossa ja valmistuin maisteriksi keväällä 2021. Minulla on pätevyys ev.lut kirkon pappisvirkaan. Tunnen normi seurakunnan hierarkiaa. Olen ollut 90-luvulla Utsjoen seurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston jäsen.