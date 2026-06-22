Kuulumisia Hämeenlinnasta ja Aasiasta!

Pentti Marttilan rukouskirje 3/2026

17.6.2026

Hyvät ystävät ja esirukoilijat, Kiitos siitä, että olet mukana yhteisessä työssä Hämeenlinnassa ja Aasian lähetyskentillä rukouksin ja tukien.

Kuulumisia Hämeenlinnan messuyhteisöstä

Kevään toiminta Hämeenlinnan messuyhteisössä on sujunut pääosin normaaleja uomia. Toimintamme keskuksessa ovat olleet viikoittaiset messut sekä muut kokoontumiset, kuten raamattuopetukset ja pienpiirit. Ne ovat tarjonneet mahdollisuuden Jumalan sanan äärellä pysähtymiseen, rukoukseen ja yhteyden rakentamiseen.

Kevään aikana messuyhteisössämme käytiin myös pitkä keskustelu WhatsApp-ryhmässä eräästä yhteisöämme koskettaneesta asiasta. Keskustelu oli ajoittain vilkasta, mutta nyt tilanne on rauhoittunut ja yhteisön elämä on jälleen asettunut omiin uomiinsa. Tästä on kiitollinen mieli, ihmistenväliset jännitteet ovat erittäin kuluttavia.

Toukokuussa saimme viettää innostavaa messuyhteisöpäivää. Päivän alussa järjestimme yhteisen tutustumishetken, jossa jokainen sai kertoa itsestään, taustastaan ja elämästään. Monet pitivät tästä osuudesta erityisen paljon, ja siksi annoin sille enemmän aikaa kuin alun perin olin suunnitellut. Oli koskettavaa kuulla yhteisömme jäsenten hengellisistä poluista ja siitä, miten Jumala on johdattanut heitä tähän yhteyteen. Monet kuuntelivat toisiaan suurella mielenkiinnolla, ja samalla yhteisömme keskinäinen tunteminen ja yhteys vahvistuivat.

Tämän ohella messuyhteisöpäivään kuului raamattuopetusta, keskustelua ja rukousta. Oli hyvä viettää aikaa yhdessä messuyhteisöväen kanssa, rakentaa yhteyttä ja vahvistua uskossa. Päivä koettiin erittäin onnistuneeksi.

Toukokuussa järjestimme myös majataloillan, jossa saimme vieraaksemme Henna-Maria Harjun, joka esiintyi yhdessä säestäjänsä Taneli Hietalan kanssa. Henna-Maria Harju esiintyy muun muassa Maksetut Viulut – gospelkokoonpanossa sekä itsenäisenä artistina. Henna-Marian ohjelma oli avoin ja koskettava. Hänen nuorekas esiintymisensä puhutteli. Yhdessä saimme laulaa, rukoilla sekä viettää aikaa Jumalan läsnäolossa.

Aasian lähetystyön kuulumisia

Nostan tässä kirjeessä esille kaksi ajankohtaista aihetta Aasian lähetystyöstä: Indonesian vapaaehtoistyön sekä Etu-Aasian hengellisen tilanteen.

Indonesian vapaaehtoiset palvelutyössä

Kevään aikana kaksi suomalaista vapaaehtoista, Titta Helmilahti ja Satu Drake palvelivat Indonesiassa Pohjois-Sumatran alueella paikallisten luterilaisten seurakuntien yhteydessä. Vapaaehtoiset osallistuivat monipuolisesti seurakuntien, koulujen, pyhäkoulujen ja orpokotien toimintaan sekä rohkaisivat paikallisia kristittyjä omilla todistuksillaan ja opetuksillaan.

Erityisen merkittäväksi muodostui työ kristillisissä orpokodeissa, joissa järjestettiin lapsille leikkejä, englannin opetusta, askartelua ja muuta toimintaa. Orpokodeissa asuvat lapset ottivat vapaaehtoiset vastaan suurella ilolla, ja yhteiset hetket jättivät syvän vaikutuksen sekä lapsiin että vapaaehtoisiin.

Titta ja Satu vierailivat myös kouluissa, yliopistoissa, sairaaloissa ja seurakunnissa. He saivat kertoa Suomesta, kristillisestä uskosta ja seurakuntaelämästä sekä rakentaa yhteyksiä paikallisten seurakuntien ja kristittyjen kanssa. Indonesiassa oli rohkaisevaa nähdä seurakuntien aktiivisuus sekä kristittyjen vahva sitoutuminen seurakunnan elämään.

Työntekijöiden mukaan Indonesiassa on edelleen runsaasti mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön. Tarvetta olisi muun muassa englannin kielen opettajille, terveydenhuollon osaajille, yliopisto- opettajille sekä erilaisiin seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen palvelutehtäviin osallistuville vapaaehtoisille.

Etu-Aasian hengellinen tilanne

Sain hiljattain rohkaisevia uutisia Etu-Aasiasta, jossa kirjallisuustyössä oleva kristitty kertoi uutisia maansa avautumisesta evankeliumille. Lainaan tässä hänen rukouskirjeestään: ”Erityinen kiitosaihe: Raamatun kirjekurssi on koko maan kattava palvelutyö, jossa internetin kautta tarjotaan ilmainen raamatunkurssi ja Uusi testamentti. Viime aikoina kiinnostus on kasvanut valtavasti. Aiemmasta noin 300 kuukausittaisesta pyynnöstä määrä on pääsiäisen jälkeen noussut ajoittain jopa 900 pyyntöön päivässä! Tämä on hämmästyttävää. Rukoilkaa, että Jumala vaikuttaisi syvästi niiden sydämissä, jotka (useimmiten 18–26-vuotiaat) pyytävät tätä kurssia ja Uutta testamenttia.”

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla Sastamalassa

Kesän valtakunnallinen Evankeliumijuhla järjestetään 26.–28.6.2026 Karkun evankelisen opiston alueella Sastamalassa. Juhlien valmisteluissa ja toteutuksessa tarvitaan suuri joukko vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Jos sinulla on mahdollisuus palvella talkoolaisena, rohkaisemme lämpimästi lähtemään mukaan. Rukoillaan, että Jumala siunaisi juhlavalmistelut, puhujat, musiikissa palvelevat sekä kaikki osallistujat. Rukoillaan myös, että monet saisivat juhlilla kohdata Kristuksen ja vahvistua uskossa.

Hämeenlinnan Evankeliumijuhla

Hämeenlinnan 143. Evankeliumijuhla järjestetään 13.–16.8.2026 Hämeenlinnan Luther- talolla ja sen ympäristössä. Juhlien teemana on ”Älä pelkää” (Mark. 5:36). Päivien aikana saamme pysähtyä Jumalan sanan äärelle, osallistua messuihin, raamattuopetuksiin, seuroihin, yhteiseen rukoukseen sekä nauttia monipuolisesta musiikkiohjelmasta.

Juhlien etkot järjestetään torstaina 13.8. klo 18, jolloin Scopus-yhtye pitää yhteisöllisen konsertin. Varsinainen juhla alkaa perjantaina 14.8. klo 18 avajaistilaisuudella ja iltaehtoollisella. Lauantain ohjelmaan kuuluu raamattuopetusta, paneelikeskustelu, seuroja, riemumessu, lastenohjelmaa sekä nuortenilta. Sunnuntaina kokoonnumme yhteiseen messuun ja päätösjuhlaan.

Juhlien valmistelutalkoot pidetään perjantaina 14.8. klo 15.00. Jokainen apukäsi on tervetullut mukaan rakentamaan yhteistä juhlaa. Rukoillaan, että moni löytää tiensä juhlille ja saa kuulla evankeliumin ilosanoman. Kutsutaan ystäviä ja tuttuja mukaan näille perinteikkäille juhlille, joita on Hämeenlinnassa vietetty jo yli 140 vuoden ajan.

Hyvää kesää, Pentti