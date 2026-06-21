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Evankeliumijuhla
Evankeliumijuhlaviikko avataan Radio Dein aamussa maanantaina klo 8–11
Valtakunnallista Evankeliumijuhlaa vietetään tämän viikon perjantaista alkaen Karkun evankelisen opiston miljöössä, Rautaveden rannalla vain puolen tunnin matkan päässä Tampereelta. Kansallismaisemaksi kutsuttu rantaniitty kerää tuhansia ihmisiä raamattuopetusten, yhteislaulujen ja upeiden konserttien ääreen. Juhla koostuu kolmesta: pääjuhlan lisäksi oma juhlaohjelma on nuorille sekä lapsille ja varhaisnuorille. Evankeliumijuhla onkin koko perheen kristillinen kesäjuhla, jonne on vapaa pääsy.
Juhlaviikko avataan Radio Dein aamussa, kun Dein suosikkiaamujuontaja Matias Villbergin vieraaksi saapuu Sleyn viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen. Matias Villberg on tehnyt suoraa lähetystä Valtakunnallisesta Evankeliumijuhlasta jo niin monen vuoden ajan, että oikeaa vastausta siihen, kuinka mones Evankeliumijuhlaviikonloppu on Matiaksella edessä, arvuutellaan varmasti suorassa lähetyksessäkin.
Virittäydy Radio Dein taajuudelle (vaikka tästä linkistä) maanantaina 22.6. klo 8–11. Varsinainen Evankeliumijuhlalähetys alkaa Radio Deissä perjantaina perinteiseen tapaan Siionin kanteleen toivekonsertilla kello 11.00. Suoraa lähetystä Karkun evankelisen opiston rantaniityltä kuulet Radio Deissä perjantaina 19–20, lauantaina 10.30–12 & 15.30–18 ja sunnuntaina 13–14.30. Tervetuloa aalloille, jos et pääse Karkkuun.
Lisää artikkeleita:
- Evankeliumijuhlaviikko avataan Radio Dein aamussa maanantaina klo 8–11
- Evankeliumijuhlan tuplauskeräys on alkanut: lahjoita nyt ja lahjasi tuplataan
- Koko perheen Evankeliumijuhla: Kukaan ei ole yksin!
- Evankeliumijuhlan majoitusmyynti alkaa 1.4. klo 9
- Turva Jumalassa: Tervetuloa Evankeliumijuhlaan 2026
- Evankeliumijuhlan 2025 arpajaispalkinnot
- Paikalliset evankeliumijuhlat kutsuvat ympäri Suomea – kausi käynnistyy Kouvolasta
- Evankeliumijuhla Karkussa 2025 on valmis: tervetuloa ensi vuonna Karkkuun