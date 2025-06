Lähetyslättyjä ja siunausta matkaan

Tervetuloa Valtakunnalliseen Evankeliumijuhlaan 27.-29.6. Karkun evankelisen opiston ihanalle rantakentälle! Sinua odotetaan! – sanoo juhlan tunnuslause. Perinteiseen eviskokemukseen monilla kuuluu suussasulava pitsireunuksinen lähetyslettu hillon kera. Kutsumme lähetystyön ystäviä myös talkoilemaan lähetyslettutelteltan hyörinässä, jotta tämä kokemus mahdollistuu.

Lettujen paistaminen, niiden ojentaminen asiakkaille, rahastajana toimiminen tai taikinasankojen kärrääminen on hyvässä porukassa mukavaa puuhaa, ja näin saa myös kerättyä lähetystyölle tarvittavia varoja. Jos mahdollista, niin varaa täältä kahden tunnin vuoroista yksi tai useampi.

Lähetystyö on esillä evankeliumijuhlassa monella tavalla. Lauantaina klo 10.30 opiston salissa on Lähetysväen ja seurakuntaedustajien tapaaminen, jonne ovat kaikki lämpimästi tervetulleita. Mukana on lähettejä ja kutsuvieraamme Viron nuorin pappi Robert Bunder ja lähetysjohtaja Richard Beny Indonesiasta.

Lähetystyöntekijöitä on haastateltavana sivulavalla silloin tällöin juhlan ajan. Lähetysbasaarista voi hankkia vaikkapa kesän tuliaiset lähetystyön hyväksi.

Lauantaina klo 12.30 opiston luokassa 3 puhutaan tavoittamattomista kansoista. Mitä ne ovat ja miten evankeliumi voisi tavoittaa heidätkin? Mitä minä voin tehdä? Rukoilemme tavoittamattomien kansojen puolesta. Markku Laakso, Tanja Toivanen ja Rukous2025.

Pääohjelmassa juhlakentällä lauantaina klo 12 on tilaisuus “Onko kristinusko totta?” Mukana Robert Bunder Virosta ja Richard Beny Indonesiasta. Samana päivänä klo 15.30 on vaikeisiin kysymyksiin vastailemassa mukana Saksassa maahanmuuttajatyötä tekevä lähetti Pasi Palmu.

Sunnuntaina klo 10 messun yhteydessä siunaamme lähetystyöntekijöitä työhön ja näemme lasten iloisen lippu- ja laulutervehdyksen. Samana päivänä klo 13 alkavassa tilaisuudessa puhuvat mm. lähetysjohtaja Ville Auvinen ja Viron lähetystyöntekijä Kirsi Vimpari.

Juhlien lopulla, tule sivulavalle kahville, tapaamaan ja juttelemaan klo 14.45! Mukana Sleyn lähettejä ja kotimaan työntekijöitä.

Mitä muuta? Katso täältä.

– Jos evankeliumijuhlaan tulo ei tällä kertaa onnistu, ohjelmaa voi kuunnella ja katsella täältä live-videolähetyksenä. Myös Radio Dei välittää parhaita paloja evankeliumijuhlasta.