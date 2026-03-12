Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Rasku

lähettikirje 2/2026

6.3.2026

Kaikkien Uuden Testamentin kirjojen l ukuoppaat japaniksi!

Työtoverini, teologian maisteri Ken Takaki saavutti urallaan juuri upean tavoitteen: Hän on kääntänyt nyt kaikkien Uuden Testamentin kirjojen luterilaiset luku-luvulta-selitykset japaniksi. Ne ovat luettavissa Bible Toolbox-sivustollamme Viimeinen selitys, jonka Ken käänsi, oli Pasi Hujasen kirjoittama mittava Matteuksen evankeliumin lukuopas, jonka sain viedä vuoden alussa sivustolle. Iloitsen työtoveristani, ja siitä, että olen saanut olla mukana tässä omalta pieneltä osaltani. Kääntäjä on tehnyt jättiurakan – minun ei ole tässä tarvinnut muuta kuin viedä tekstit Bible Toolboxiin jakaa niitä.

Ken on tarkka ja huolellinen kääntäjä. Teologian maisterina ja monien kielten osaajana hänellä on tapana tarkistaa kääntämänsä opetus Raamatun alkukieltä myöten. Ken ei myöskään vain suoraan käännä tekstiä, vaan lisää siihen japanilaisille lukijoille tarpeellista selittävää osuutta. On hienoa viedä hyviä ja luotettavia opetuksia Bible Toolboxiin japanilaisia varten ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa. Viime vuonna luetuin Bible Toolboxin sisältö oli japaninkielinen Ilmestyskirjan lukuopas. Juuri se Raamatun kirja herättääkin yleensä eniten kysymyksiä – mitä ne näyt tarkoittavat.

Käännösten virtaa

Minulle on koko alkuvuoden suorastaan tulvinut uusia käännöksiä Bible Toolboxia varten. Työtoverini eri lähetyskentillä ovat löytäneet hyviä kääntäjiä tai kääntäjät ovat itse tarjoutuneet, kun ovat kuulleet sivustosta ja lukeneet sitä. Koen kääntäjien löytymisen ja työn Jumalan lahjana. Kiitos myös teille esirukoilijoille, kun olette pyytäneet johdatusta tähän työhön!

Tammikuussa työntekijäpäivillämme pastori Richad Ondicho, joka tekee maahanmuuttajatyötä Helsingissä, tuli kertomaan, että hän voisi kääntää lisää swahilinkielisiä opetuksia. Eräs hänen tuttavansa oli juuri soittanut hänelle ja toivonut lisää opetuksia seurakuntansa swahilia puhuvien jäsenten hyödyksi. Niinpä sain viedä helmikuussa sivustollemme pastori Ondichon swahiliksi kääntämät opetukset ristiinnaulitsemisesta, kotien hartauselämästä ja siitä, mitä Raamattu opettaa Pyhän Hengen lahjoista. Pastori Urmas Oras Virossa käyttää eläkepäiviään mielellään kääntämiseen, ja pian eläkkeelle siirtyvä Venäjän lähetti, pastori Pasi Hujanen tarjoutui kääntämään venäjäksi joitain omia opetuksiaan. Pasi onkin kirjoittanut suurimman osan Raamatun kirjojen lukuoppaista sivustollamme.

Myös persian kielen kääntäjämme kanssa yhteistyö on sujunut hienosti. Kun vien uusia käännöksiä sivustolle, hän jakaa niitä tuttavilleen, joiden joukossa on useita uusia persiankielisiä kristittyjä. Viime aikoina olen vienyt Bible Toolboxiin muun muassa persian kielisen Roomalaiskirjeen luku-luvulta- selityksen ja Lutherin Vähä katekismuksen. Katekismuksesta ei ollut netissä tarjolla hyvää käännöstä persiaksi ja koska sitä tarvitaan myös Saksassa mm. kasteopetuksessa maahanmuuttajatyössä, päädyimme tilaamaan sen käännöksen.

Kysymysten ja vastausten virrasta

Eräs japanilainen ihmetteli Jeesuksen opetusta: ”Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin” (Luuk. 6:29). Hän totesi, ettei hän pysty tällaiseen. Kopioin hänelle Hiroaki Yoshimuran saarnasta kappaleen, jossa hän selittää hyvin vihollisen rakastamisen kohtia Raamatussa. Tässä joitain otteita siitä: ”Kristityt uskovat Jumalan täydelliseen oikeudenmukaisuuteen, joka toteutuu ylösnousemuksen ja viimeisen tuomion kautta. Me saamme oikeuden ylösnousemuksen päivänä.” – -“Rukoileminen niiden puolesta, jotka vahingoittavat meitä, on rukous, joka sanoo: ”Jumala, auta tuota henkilöä lopettamaan sellainen elämä, jota hän elää kääntäneenä selkänsä sinulle. Suo hänen tulla luoksesi.” Tämä on vihollistemme rakastamista.” – – ”Kristityt ovat asemassa, jossa he ovat saaneet syntinsä anteeksi Jumalalta. Kun tajuan, kuinka suuri lahja on saada Jumalan anteeksianto synneistäni, se auttaa minua hillitsemään kostonhaluani. Jumalan pyhän Pojan ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen ansiosta, vaikka olen syntinen, Jumala tukee ja suojelee minua joka päivä kulkiessani kohti ylösnousemuksen päivää ja ohjaa minua, jotta en eksyisi. Siellä tämän maailman epätäydellinen oikeudenmukaisuus tulee täydelliseksi. Silloin kaikki kyyneleet pyyhitään niiden silmistä, jotka on toivotettu tervetulleiksi Jumalan valtakuntaan.” Kysyjä valitsi Hiroakin saarnan parhaaksi saamistaan vastauksista ja kiitti.

Yksi kysyjä oli jättänyt jumalanpalvelukset väliin ja alkanut vain lukea yksin Raamattua ja katsoa netistä opetuksia. Hän kysyi siitä mielipidettä ja pohti itsekin seurakunnasta pois jäämisen vaaroja – että hän saattaa kiireiden vuoksi ajautua kokonaan pois uskosta, tai että hän voi alkaa tulkita Raamattua omintakeisesti ja ajautuu harhaan. Suosittelin häntä lukemaan Bible Toolboxista japaninkielisen artikkelin ”Miksi käyn jumalanpalveluksessa?” Hän kiitti siitä ja valitsi vastauksen parhaaksi saamistaan. Joskus lähetystyö muistuttaa informaatikon työtä, jota tein ennen lähetystyöhön lähtöä. Informaatikon tehtävä kun on saattaa tieto ja sen tarvitsija kohtaamaan.

Esirukousaiheeksi

Projektilähetit ja entiset seinänaapurimme Tokion ajaltamme, Martti ja Päivi Poukka ovat valmistautumassa lähetysmatkaan Japaniin, joka tapahtuu 26.3.-23.4. He avustavat Suomi-kirkon pääsiäisen ajan tilaisuuksissa sanoin ja sävelin ja vierailevat myös Hongon kirkossa. Minun osani on tiedottaa näistä tilaisuuksista. Pyydetään siunausta Tokion Wasedan kaupunginosassa sijaitsevaan Suomi-kirkko -seurakuntaan ja siellä työtä tekeville Yoshimurille ja siunausta matkaan Poukille, ja myös meille kotimaasta internetin kautta Japanin lähetystyötä tekeville johdatusta työssämme. Antakoon Herra pääsiäisen ajan sanoman puhutella ja vetää monia japanilaisia Vapahtajansa tuntemiseen!

”Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi.”

(Room. 3:22-24)

Siunausta talveesi toivottaen,

Tiina

Aiemmat lähettikirjeet ja blogikirjoituksia löytyy sivustolta: www.latva-rasku.fi