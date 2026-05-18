Kevätkauden loppuja

Kirsi Vimparin lähettikirje 3/2026

17.5.2026

Sain postina lastenleiriläisiltä vähän kannustusta ja palautetta, kun olin huhtikuussa etänä mukana leirillä Suomen puolelle hetkosen lähetystyön tiimoilta. Ja oli niin kannustusta kuin hyvää muistutusta! Pysähdyin taas kerran sen äärelle, miten erityistä on saada olla tekemässä lähetystyötä näin erityisesti esille tulevassa kutsumuksessa. Kiitos!

Opiskelijatyö uusissa käsissä

Helina aloitti opiskelijayhdistyksemme pääsihteerinä maaliskuun alussa, ja saimme jatkaa yhteistä prosessia toukokuun alussa Saksassa. Kattojärjestömme IFES Europe kutsui myös minut mukaan Euroopan pääsihteerien kevään tapaamiseen, ja saimme käyttää hyvin nuo päivät myös oman järjestömme asioiden eteenpäin kehittämiseen!

IFESilla on mielestäni hieno tapa ottaa huomioon ja kiittää työntekijöitä yhteisestä ajasta ja työpanoksesta, ja tähän kuuluu myös yhteinen rukous niin työntekijän kuin työalueen puolesta. Paikalla oli monia, keihin olen joko hieman tutustunut tai keiden kanssa olen ystävystynyt vuosien mittaan, ja tuntui erityiseltä saada jakaa tämä osuus matkasta heidän kanssaan. Kiitollisin mielin kaikesta!

Nuorisoa vierailulla

Nimikkoseurakuntani Hollola toteutti Helatorstain viikonloppuna kauan suunnitellun nuortenreissun. Samoja päiviä omaan reissuun käytti myös Nurmijärven seurakunta (Haaponiemet ovat heidän lähettejään) ja päätimme laittaa osan reissuista yhteen. Koska molempien porukoiden toiveena oli päästä tekemään jotain käytännössä ja näkemään seurakuntien elävää elämää, olikin hieno miettiä yhteistyökuvioita ja retkiä.

Ohjelmamme päätyi mukavan monipuoliseksi. Perjantaina aamulla emerituspiispa Joel Luhamets esitteli Tarton Paavalin kirkon. Pääsimme Nõon kirkkoherran ja Valgan rovastikunnan rovastin Mart Jaansonin kanssa sinne pitämään yhteisen hartaushetken. Nõosta siirryimme Puhjaan, jossa seurakunta tarjosi hyvän mahdollisuuden tehdä käytännön hommia, ja ulkoa löytyikin lehtikasojen siirtelyä ja tien paikkausta.

Lisäksi osa porukasta leikkeli irti flanellokuvia pyhäkouluun, nämä ovat juuri ne flanellot mitä meidän kauttamme hankittiin viime vuoden puolella Viron lapsityöhön. Hitaasti mutta varmasti ne sieltä päätyvät käyttöön!

Nurmijärven nuoret vetivät kivan tutustumisleikin, ja Hollolan nuoret hienon draaman. Ne sopivatkin illan kokonaisuuteen erinomaisesti.

Tästä vierailusta jäi puolin ja toisin iloinen ja kiitollinen mieli, tähän käsitykseen olen jäänyt. Itse iloitsin erityisesti siitä, että pystyimme tarjoamaan monia mahdollisuuksia käytännön tehtävissä palvelemiseen, ja että nuoret saivat nähdä monipuolisesti paikallisia seurakuntia ja tavata eri ikäisiä ihmisiä. Ja nuoriso kohtasi nuorisoa – siitä jäi monelle erityisen hyvä mieli.

Aina ei onnistu

Äitienpäivänä oli tarkoitus pitää Kambjan seurakunnassa kevään viimeinen pyhäkoulu. Olin valmistautunut opetuksen ja askartelun kera, mutta aamulla totesin, että selkäkipu on pahentunut enkä voi ilman turhan suurta riskiä lähteä. Samaan aikaan soitellessa selvisi, että kaksi muutakin pyhäkoulutätiä ovat sairaana. Sovimme, että koitamme kesäkuussa uudestaan. Todella harmi, mutta rukoillaan, että Jumala antaa meille hyvän mahdollisuuden kesäkuussa pitää oikein hyvä pyhäkoulukerta.

Kevään loppu ja kesän alku

Monet viikkotoiminnat päättyvät kesän ajaksi, ja samalla suunnitellaan kesän leirejä ja osin jo syksyn toimintojakin. Näiden puolesta saa muistaa! Erityisesti ajattelen kesän lasten- ja nuortenleirejä, niihin valmistautuminen rukouksin on ehkä tärkeämpää kuin osaamme ymmärtää. Kiitos, kun olet mukana rukoilemassa!

Ennakkotieto lähetysrenkaan illasta

Monen asian summana olen menossa Keski-Pohjanmaalle kesäkuussa vajaaksi viikoksi. On ollut ideana ja ajatuksissa järjestää omalle lähetysrenkaalle Teams-tapaaminen, ja siitä se lähti muotoutumaan, että jos järjestäisi Armon kappelilla illan, joka lähtisi internettiin Youtuben kautta ( https://www.youtube.com/c/Armonkappeli ). Ja täten mukaan voisi mukaan liittyä mistä vain netin kautta. Kerron tästä tarkemmin vielä kesäkuun alussa, mutta siis ke 10.6. klo 18.30 tulee suorana lähetyksenä lähetysasiaa minulta ja Siionin kanteleen lauluja väleissä. Tuota iltaa varten minulle voi lähettää kysymyksiä niin viestein kuin sähköpostilla etukäteen.

Eikä siinä vielä kaikki, seuraavana iltana eli to 11.6. klo 18 pääsen mukaan lähetysterveisten kanssa Lohtajalle Sleyn rukoushuoneelle Sanan ja Siionin kanteleen iltaan. Oikein mukava ja iloinen asia päästä tapaamaan lähetysystäviä oikein paikan päälle!

Helatorstain tiimoilta

Pari päivää ennen Helatorstaita vedin englanninkielisen raamattupiirin opiskelijoille, ja valitsin sinne Helatorstain teksteistä Apostolien tekojen alun. Meitä puhuttikin paljon se, mitä tarkoittaa olla Jeesuksen todistaja, ja missä kaikkialla mekin olemme juuri näitä todistajia.

Erityinen yhteinen ilonaihe meillä oli tämä meidän ulkopuoleltamme tuleva todistajan tehtävä, ja myöskin siihen tehtävään itsen ulkopuolelta saatavat voimat. “Te olette” on myös hyvin eri tavalla sanottu kuin vaikka “teidän täytyy olla” tai “teidän täytyy kehittyä hyviksi todistajaksi”.

Tätä kirjoittaessa alkoi mielessä soida Lina Sandellin kirjoittama laulu “Sä olet Jeesus laulun aihe mulle” (Siionin kanteleessa nro 206). Liitän loppuun kaksi ensimmäistä säkeistöä.

“1. Sä olet, Jeesus, laulun aihe mulle, /

sä yksin vain, sä yksin vain. /

Myös alla ahdistuksen laulan sulle, /

niin paljon sain, niin paljon sain.

2. Jokainen tahtoo laulaa rakkaimmastaan, /

niin myös mä teen, niin myös mä teen. /

Hän, Kristus, aamutähti loistaa vastaan /

yön synkeyteen, yön synkeyteen.”

Siunaavin terveisin

Kirsi

Rukousaiheita

kevätkauden päätökset ja kesän leirien suunnittelu

yhteistyökirkkomme Viron ev.lut.kirkko, sen nuorisotyö ja siellä erityisesti kesän yhteinen JäPe-leiri ja Valgan rovastikunnan nuorisotyö

kaikki kesän kristilliset leirit, erityisesti heinäkuussa Soontagan lasten- ja nuortenleiri ja JäPe nuortenleiri Saaremaalla

lähettäjärengas ja työn tuki, suuri kiitos kaikesta tuesta!

terveys (erityisesti selkävaivat), jaksaminen ja vointi

Kiitos rukouksistasi!

Kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/05/kirsi-vimparin-lahettikirje-toukokuu-2026