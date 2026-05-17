Päivän Manna 18.5.
18.05.2026
Palaja, Israel, Herran, sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. (Hoos. 14:2)
Tässä annetaan sangen hyödyllinen opetus siitä, kuinka meidän on meneteltävä tuntiessamme Herran vihaa tai rangaistusta. On selvää, että järki ja liha tavallisesti pakenee Jumalaa ja pelkää häntä kuin vihollista, kääntyypä se usein sopimattoman avun puoleen, niin kuin todetaan Saulin tehneen, kun Jumala hylkäsi hänet (1. Sam. 28:7).
Profeetta opettaa meille tässä kuitenkin aivan toista. Totta on, hän sanoo, että olet langennut syntisi tähden, mutta silti et saa epäillä, sillä hän, joka on lyönyt, voi ja tahtoo myös auttaa sinua. Älä siis käänny etsimään ihmisapua, vaan käänny Herran, sinun Jumalasi luo. Hän on tosin lyönyt sinua syntisi tähden, mutta ei hän silti ole lakannut olemasta sinun Jumalasi. Käänny siis hänen puoleensa. Kun hän rankaisee ja sanallaan nuhtelee sinua, älä käänny selin, vaan käännä kasvosi hänelle. Pitäydy hänen sanaansa, kuule, mitä hän käskee ja tottele häntä, niin hän lakkaa vihastaan. Hän ei ainoastaan huojenna rangaistustasi, vaan myös antaa anteeksi syntisi ja lahjoittaa sinulle iankaikkisia aarteita.
Näin profeetta osoittaa meille, mikä parannus on, nimittäin kääntymistä Herran luo ja hänen sanansa vaarinottamista.
