Päivän Manna 17.5.



Minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. (1. Moos. 31:12)

Huomaa, että Jumala antaa pyhäinsä seistä yksin, mutta kun ottelu syntyy ja hätä on käsillä, hän on heti läsnä. Ensin hän antoi Jaakobin kärsiä vääryyttä Laabanin taholta kaksikymmentä vuotta eikä ollut välittävinään hänestä, mutta nyt hän odottamatta saapuu auttamaan.

Kun luulemme hänen unohtaneen meidät, hän tulee oikealla hetkellä, niin ettemme voi parempaa toivoa. Nyt hän sanoo Jaakobille: Minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Kuinka! Oletko nähnyt ja kuitenkin vaiennut? Olen, mutta nyt minä saavun auttamaan sinua. Tällaisesta oppikaamme kärsivällisesti riippumaan sanassa, vaikka hän viipyisi satoja vuosia. Hän näet viipyy meidän hyödyksemme, että uskomme kasvaisi ja hän sitä runsaammin antaisi.

Hänen tapansa on tulla hitaasti, mutta varmasti. Samoin hän viivyttää rangaistustakin, mutta rankaisee kuitenkin mitä kauheimmin, antaen toki aikaa parannukseen. Valittujen on siis pahojen tähden kärsivällisesti odotettava, että hänelle jäisi se kunnia, että hän on pitkämielinen eikä nopeasti rankaise. Hurskaiden kärsivällisyys ja pahojen viekkaus saa siis kestää kauan. Jumala saapuu kuitenkin oikeaan aikaan ja maksaa runsaasti puolin ja toisin.