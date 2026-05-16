-
Connector.
Päivän Manna 17.5.
17.05.2026
Minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. (1. Moos. 31:12)
Huomaa, että Jumala antaa pyhäinsä seistä yksin, mutta kun ottelu syntyy ja hätä on käsillä, hän on heti läsnä. Ensin hän antoi Jaakobin kärsiä vääryyttä Laabanin taholta kaksikymmentä vuotta eikä ollut välittävinään hänestä, mutta nyt hän odottamatta saapuu auttamaan.
Kun luulemme hänen unohtaneen meidät, hän tulee oikealla hetkellä, niin ettemme voi parempaa toivoa. Nyt hän sanoo Jaakobille: Minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Kuinka! Oletko nähnyt ja kuitenkin vaiennut? Olen, mutta nyt minä saavun auttamaan sinua. Tällaisesta oppikaamme kärsivällisesti riippumaan sanassa, vaikka hän viipyisi satoja vuosia. Hän näet viipyy meidän hyödyksemme, että uskomme kasvaisi ja hän sitä runsaammin antaisi.
Hänen tapansa on tulla hitaasti, mutta varmasti. Samoin hän viivyttää rangaistustakin, mutta rankaisee kuitenkin mitä kauheimmin, antaen toki aikaa parannukseen. Valittujen on siis pahojen tähden kärsivällisesti odotettava, että hänelle jäisi se kunnia, että hän on pitkämielinen eikä nopeasti rankaise. Hurskaiden kärsivällisyys ja pahojen viekkaus saa siis kestää kauan. Jumala saapuu kuitenkin oikeaan aikaan ja maksaa runsaasti puolin ja toisin.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 17.5.
- Päivän Manna 16.5.
- 🔒 Pitkän linjan piirisihteeri sai kotiinkutsun
- Päivän Manna 15.5.
- 🔒 Tie, jota et vielä tunne
- Päivän Manna 14.5.
- 🔒 Psalmi 110 avaa helatorstain tapahtumat
- Päivän Manna 13.5.
- Japanin internetlähetystyön terveisiä
- Päivän Manna 12.5.