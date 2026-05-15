Päivän Manna 16.5.



Ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet. (Room. 3:22 – 23)

Jumala antaa meidän Raamatusta nähdä, että pyhät ovat langenneet, että ymmärtäisimme heidänkin olleen lihaa ja verta. Muutoin me heidän esikuvansa tähden sekä joutuisimme epätoivoon että sen lisäksi erottaisimme heidät kauas itsestämme, niin kuin jo on tapahtunutkin. Pikemminkin tahdon niin paljon kuin voin ja mikäli se ei ole vastoin Raamattua, osoittaa pyhien syntiä. Jumalan armon pilkkaa ja Kristuksen kunnian loukkaamista on erottaa heidät meistä niin kauas kuin maa on taivaasta. En tahdo pitää vähäisintäkään nykyajan kristittyä Pietaria ja kaikkia taivaan pyhiä halvempana. Toisella ei ole suurempaa armoa kuin toisellakaan, joskin hänellä voi olla suuremmat lahjat. Olen yhtä kalliisti ostettu kuin hekin ja heillä on ollut sama liha ja veri kuin minullakin. Ja vaikka olisin kymmenen kertaa saastaisempi kuin olen, minulla on kuitenkin sama veri, joka puhdistaa ja pyhittää minut. Kristus on myös yhtä kalliisti lunastanut minut kuin Pietarin. He ovat olleet yhtä syvään langenneita kuin me. Olemme siis yhtä ylhäisiä kuin he. Kenelläkään ei ole enempää kuin minulla paitsi että he ovat olleet minua voimallisempia uskossa. Pääaarre ei kuitenkaan ole suurempi. Jumala on siis kirjoittanut pyhien historian lohdutukseksemme, mutta me tyhmät teemme heistä itsellemme kauhistuksen.