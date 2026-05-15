-
Connector.
Päivän Manna 16.5.
16.05.2026
Ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet. (Room. 3:22 – 23)
Jumala antaa meidän Raamatusta nähdä, että pyhät ovat langenneet, että ymmärtäisimme heidänkin olleen lihaa ja verta. Muutoin me heidän esikuvansa tähden sekä joutuisimme epätoivoon että sen lisäksi erottaisimme heidät kauas itsestämme, niin kuin jo on tapahtunutkin. Pikemminkin tahdon niin paljon kuin voin ja mikäli se ei ole vastoin Raamattua, osoittaa pyhien syntiä. Jumalan armon pilkkaa ja Kristuksen kunnian loukkaamista on erottaa heidät meistä niin kauas kuin maa on taivaasta. En tahdo pitää vähäisintäkään nykyajan kristittyä Pietaria ja kaikkia taivaan pyhiä halvempana. Toisella ei ole suurempaa armoa kuin toisellakaan, joskin hänellä voi olla suuremmat lahjat. Olen yhtä kalliisti ostettu kuin hekin ja heillä on ollut sama liha ja veri kuin minullakin. Ja vaikka olisin kymmenen kertaa saastaisempi kuin olen, minulla on kuitenkin sama veri, joka puhdistaa ja pyhittää minut. Kristus on myös yhtä kalliisti lunastanut minut kuin Pietarin. He ovat olleet yhtä syvään langenneita kuin me. Olemme siis yhtä ylhäisiä kuin he. Kenelläkään ei ole enempää kuin minulla paitsi että he ovat olleet minua voimallisempia uskossa. Pääaarre ei kuitenkaan ole suurempi. Jumala on siis kirjoittanut pyhien historian lohdutukseksemme, mutta me tyhmät teemme heistä itsellemme kauhistuksen.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 16.5.
- 🔒 Pitkän linjan piirisihteeri sai kotiinkutsun
- Päivän Manna 15.5.
- 🔒 Tie, jota et vielä tunne
- Päivän Manna 14.5.
- 🔒 Psalmi 110 avaa helatorstain tapahtumat
- Päivän Manna 13.5.
- Japanin internetlähetystyön terveisiä
- Päivän Manna 12.5.
- Päivän Manna 11.5.