-
Connector.
Päivän Manna 15.5.
15.05.2026
Herra, auta, me hukumme. (Matt. 8:25)
Tässä ei ole monta sanaa eikä pitkää rukousta – tekopyhät mittaavat rukouksensa arvon sen pituuden mukaan. Huomaapa kuitenkin, mikä voimallinen rukous! Aikoessasi rukoilla älä mitenkään tule ilman tarvetta. Jokin hätä tai halu pakottakoon sinut rukoilemaan, muussa tapauksessa lykkää rukoustasi toistaiseksi. Kerro hätäsi Herralle, tartu häneen siinä, missä voit hänet käsittää, nimittäin hänen sanoissaan, ja sano: Herra, sinä näet hädän, joka ahdistaa minua. Vapautuisin siitä mielelläni. Sinä olet sanonut: Anokaa, niin teille annetaan. Nämä ovat sinun omat sanasi ja niihin luottaen tulen ja rukoilen. Näin olet rukoillut oikein ja totisesti tullut kuulluksi, sillä Jumala on luvannut ja hätä pakottaa sinua.
On kuitenkin suuri vahinko, että me tunnemme niin vähän tarvettamme. Meillähän olisi kyllin syytä ja hätää rukoilla joka silmänräpäys, varsinkin jos olemme oikeita Jumalan lapsia ja näemme kuinka hänen pyhää nimeään, johon olemme kastetut ja jolla hän meitä nimittää, kaunistaa ja siunaa, häväistään niin kauheasti. Missä ovat ne kristityt, jotka valittavat sitä? Meillä olisi myös päivittäin ja todella jo nyt syytä rukoilla, että hänen valtakuntansa tulisi, kun näemme, kuinka heikot ja perkeleen ja lihan estämät me olemme. Kuinka huono merkki se onkaan, ettemme ole hädässä. Sitä ei kukaan ota laskeakseen sydämelleen.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 15.5.
- 🔒 Tie, jota et vielä tunne
- Päivän Manna 14.5.
- 🔒 Psalmi 110 avaa helatorstain tapahtumat
- Päivän Manna 13.5.
- Japanin internetlähetystyön terveisiä
- Päivän Manna 12.5.
- Päivän Manna 11.5.
- Päivän Manna 10.5.
- Päivän Manna 9.5.