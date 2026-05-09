-
Connector.
Päivän Manna 10.5.
10.05.2026
Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. (Hepr. 11:1)
Usko on lamppu, joka valaisee ja johdattaa pimeydessä, jossa järki sokeudessaan joutuu häpeään. Kun siis sinulla on Jumalan sana, sulje silloin järkesi. Sinä silmänräpäyksenä, jona näin ylistät ja kunnioitat Jumalaa, usko luetaan sinulle vanhurskaudeksi. Kun siis uskon Jumalan olevan olemassa ja voivan kaiken sen, mikä Jumalalle kuuluu, annan hänelle kunnian.
Mutta mikä Jumalalle kuuluu? Se, että hän on kaikkivaltias, hyvä, armollinen, vanhurskas, viisas, totinen ja kaikki, mikä on hyvää. Se on oikeaa jumalanpalvelusta, että näitä hänestä uskotaan. Sellaisen uskon tapaamme Aabrahamilla, kun tämä riippui hänessä, joka kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Aabraham kyllä tiesi, etteivät kaikki luodut yhteensä voi antaa hänelle poikaa, mutta hän ajatteli: Jumala voi, eikä ainoastaan iäkkäästä vaimosta, vaan vaikkapa kivestä. Näin uskoen hän saattoi Jumalalta omistaa vielä enemmänkin: iäisen elämän ja kaiken hyvän.
Hänen uskonsa ei kuitenkaan ole vähäinen asia, vaikka se siltä näyttää. Koetapa vain! Jos Jumala sanoisi: Tuossa on kourallinen jyviä tai vain yksi jyvä, sillä minä elätän sinut kokonaisen vuoden. Kuka uskoisi sitä? Silloin saisimme kokea, kuinka mahdotonta se on luonnolle, sillä jos tahdot silmin sen nähdä, uskon täytyy raueta tyhjiin.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 10.5.
- Päivän Manna 9.5.
- Pieni ihminen, suuri Jumala
- Päivän Manna 8.5.
- Totuus vai tehtävä? II -kirja tulee!
- 🔒 Kirkkomusiikkia sydämen kyllyydestä
- 🔒 ”Kestän hyvin kaaosta”
- Kirkkoherruus puhutti kirkolliskokouksessa
- 🔒 Malesiasta Ranskaan, Armeniasta Ruotsiin
- 🔒 ”Raamattupiiri on itselleni mieluisa seurakunnan toimintamuoto”