Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Raskun lähettikirje 2/2026

8.5.2026

Järistyksen uhan alla

Lähetystyöntekijä pastori Hiroaki Yoshimura kokoaa vuosittain Japanin kentän toimintakertomukseen katsauksen kentän tärkeimmistä asioista. Yksi hätkähdyttävä kohta siinä kertoi, että Japanissa iso luonnonkatastrofi on varsin todennäköinen. Tällä hetkellä arvioidaan, että Etelä- ja Lounais-Japaniin iskisi yli 8 Richterin maanjäristys 60-90% todennäköisyydellä 30 vuoden sisällä. Tämä on yksi maailman korkeimmista tunnetuista suurjäristysriskeistä. Koska alueelle keskittyy paljon tiheästi asuttuja seutuja, vahingon ja kuolonuhrien määrän arvioidaan olevan moninkertainen vuoden 2011 maanjäristykseen verrattuna.

Järistysten uhan alla eläminen on Japanissa arkea. Lähetystyössä haluamme kertoa kaikille siitä varmasta rakkaudesta, rauhasta ja liitosta, jossa Jumala lupaa näin:

”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.” (Jes. 54:10)

Kysymysten virrasta

Kotirouvaksi itsensä esitellyt japanilainen nainen kirjoitti tällaisen kysymyksen: “Katsoin elokuvaa, jossa kristillisen kirkon pappi sanoi: ”Jumala antaa anteeksi kaikki synnit.” Mihin syntiin hän tässä viittaa? Minulla on paljon syntejä sisälläni.” Kysyjällä tuntui olevan jo se ymmärrys, että synnit eivät ole vain rikkomuksia maan lakeja vastaan, kuten tuo syntiä tarkoittava sana ( 罪 tsumi) usein Japanissa ymmärretään. Vastauksen osaksi kopioin hänelle Bible Toolbox-sivustoltamme selityksen siihen mitä synti tarkoittaa Raamatussa:

“Syntiä voisi kuvata monilla sanoilla. Se on ajatusten, sanojen ja tekojen harhautumista, vääristymistä ja kapinaa (…) Lyhyesti sanottuna synti on sydämen luopumista Jumalasta. Perisynniksi kutsutaan kaikissa ihmisissä asuvaa taipumusta valita paha. Sen hedelmää ovat erilaiset pahat ajatukset, väärät teot, sanat ja hyvän tekemättä jättämiset. Synti vahingoittaa, rikkoo ja tuhoaa elämää. Esimerkkejä voi löytää omasta ja muiden elämästä. Viimeistään Jumalan käskyjen edessä paljastuu ihmisen todellinen tilanne. Jokainen ihminen on Raamatun mukaan syntinen. Kukaan meistä ei voi välttyä synnin tekemiseltä tai sen seurauksilta. Synti erottaa meidät Jumalasta ja hänen pyhyydestään. Synnin suurin seuraus on kuolema ja iankaikkinen ero Jumalasta. Ihminen ei itse pysty Jumalan edessä sovittamaan syntejä ja niiden seurauksia. Vain Jumala voi meitä auttaa.”

Tärkeintä oli kertoa kysyjälle miten synnit saa anteeksi: uskon kautta, yksin armosta, Jeesuksen kärsimisen ja ristinkuoleman tähden. Saamme vastaanottaa tämän pelastuksen sillä uskolla, jonka Pyhä Henki meissä synnyttää Jumalan Sanan kuulemisen kautta. Aihetta ylpeilyyn ei jää, sillä tämä kaikki on suurta Jumalan lahjaa: syntien sovitus, usko ja pelastus. Kristitty haluaa elää näin suuren lahjan arvoa vastaavalla tavalla. Siinäkin tahtomisen ja tekemisen saa aikaan Pyhä Henki, joka asuu sydämissämme, nuhtelee Sanan kautta synnistä ja taivuttelee lempeästi tekemään hyvää.

Bible Toolbox

Sain persian kielen kääntäjältämme selitykset Luukkaan evankeliumiin, Jaakobinkirjeeseen ja kirjeisiin Efesolaisille ja Kolossalaisille ja vein ne sivustolle. Muita uusia tulokkaita ovat lukuoppaat suomeksi Markuksen evankeliumiin ja Efesolaiskirjeeseen, japaniksi Paavalin opetus armolahjoista ja johdanto Psalmeihin ja swahiliksi lukuoppaat Johanneksen kirjeisiin ja opetukset Pyhän Hengen saamisesta ja “Miksi meillä on pastoreita?” Pyydetään, että Bible Toolboxin opetukset saisivat olla monelle synnyttämässä ja vahvistamasssa uskoa Vapahtajaan eri puolilla maailmaa.

Persian kielen kääntäjä kertoi viestissään palautetta: “Haluan jakaa kanssasi rohkaisevia uutisia. Käännetyt raamattuopetukset on otettu innolla vastaan. Persiankieliset seurakunnat monissa Ruotsin kaupungeissa, Ranskassa (Nizza) ja Turkin eri puolilla (jopa ei-luterilaisessa kirkossa) käyttävät Bible Toolboxin Luukkaan ja Johanneksen evankeliumin ja Roomalaiskirjeen lukuoppaita järjestäen niistä raamattuopetuksia. Myös minua itseäni on kutsuttu opettamaan ja johtamaan näistä Raamatun kirjoista opetuksia. Haluan jakaa kanssanne myös sen ilon, että tämä työ on uudistanut minua itseänikin hengellisesti, ja iloitsen siksi Herrassa, kun saan olla siinä mukana.”

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla

Tervetuloa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna valtakunnalliseen Evankeliumijuhlaan Sastamalaan! Luvassa on hienoja hetkiä Sanan ja sävelten kanssa Karkun evankelisen opiston alueella järven rannalla. Meitä lähetystyöntekijöitä haastatellaan juhlakentän lähettyvillä sivulavalla. Myös talkoolaisille on tällaisessa tapahtumassa iso tarve. Mikäli pystyt ja jaksat, voit ilmoittautua talkootehtäviin täällä. Juhlaohjelmaa lähetetään myös videolähetyksenä ja Radio Deissä.

Siunausta, armoa ja rauhaa Jumalalta!

t. Tiina

Alkuperäinen kirje löytyy Mediakirjastosta: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/03/tiina-latva-raskun-lahettikirje-maaliskuu-2026