Päivän Manna 11.5.



Koko maailma on pahan vallassa. (1. Joh. 5:19)

Maailmaa sanotaan perkeleen valtakunnaksi sen tähden, että siinä ei ole muuta kuin tietämättömyyttä, Jumalan halveksimista ja vihaamista sekä tottelemattomuutta kaikkia Jumalan sanoja ja tekoja kohtaan. Ellet siis ole Kristuksen valtakunnassa, kuulut totisesti perkeleen valtakuntaan, joka on tuo paha maailma. Kaikki lahjasi, kuten viisaus, vanhurskaus, pyhyys, kaunopuheisuus, voima, kauneus ja rikkaus ovat silloin tämän hirmuvaltiaan sota- ja työaseita, jotka hän on pannut orjansa käsiin. Näillä tätä pakotetaan häntä palvelemaan ja hänen valtaansa levittämään.

Senkin tähden maailmaa syystä sanotaan pahaksi, että se parhaimmillaan ollessaan on pahin. Hurskaissa, viisaissa ja oppineissa maailma on parhain, mutta itse asiassa kaksin verroin paha. Törkeät toista taulua vastaan tehdyt synnit, kuten tottelemattomuus vanhempia kohtaan, haureus, ahneus, varkaus, murha, kateus ja viha, joihin maailma on peräti uponneena, ovat kuitenkin vähäisiä verrattuina jumalattomien viisauteen, vanhurskauteen ja muihin sellaisiin, joilla he taistelevat ensimmäistä taulua vastaan. Valkoinen perkele, joka ahdistaa hengellisiin synteihin, jotka näyttävät vanhurskaudelta, vahingoittaa paljon enemmän kuin musta, joka ahdistaa vain lihan tekoihin, jotka maailmakin synneiksi tunnustaa.