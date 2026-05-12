-
Connector.
Päivän Manna 13.5.
13.05.2026
Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. (Mark. 16:15)
Evankeliumi on sellainen sana, joka tarjoaa meille Jeesuksen Kristuksen kautta hänen verellään ansaitun Jumalan armon ja laupeuden. Evankeliumi tarjoaa sen Jumalan Karitsan armon, joka kantaa maailman synnit ja joka julistuttaa koko maailmalle: Usko ja pitäydy minuun, anna kaikkien tekojen mennä, niin olet siunattu ja vapaa kuolemasta ja kaikesta onnettomuudesta.
Tämä siunaus on käynyt yli koko maailman ja tullut pakanoiden ja juutalaisten osaksi. Evankeliumi siis tarjotaan kaikille. Kaikki eivät kuitenkaan ota sitä vastaan. Mutta jos uskot, syntisi ovat kaikki järjestään annetut sinulle anteeksi, kuolema on otettu pois, helvetti voitettu ja taivas on sinun. Tämän kaiken evankeliumi lahjoittaa sinulle yhdellä kertaa. Harva kuitenkin ottaa vastaan tämän siunauksen. Jumala tarjoaa sen koko maailmalle, mutta harva kiittää häntä siitä.
Kuitenkin pysyy totena, että jokainen on evankeliumin kautta siunattu, toisin sanoen se tuodaan ja tarjotaan kaikille. Se, etteivät kuitenkaan kaikki tule kristityiksi, johtuu siitä, että he hylkäävät pelastavan sanoman ja vainoavat sitä. Mutta sen se saavuttaa, jonka saavuttaa. Joka sen ottaa vastaan, sillä se on.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 13.5.
- Japanin internetlähetystyön terveisiä
- Päivän Manna 12.5.
- Päivän Manna 11.5.
- Päivän Manna 10.5.
- Päivän Manna 9.5.
- Pieni ihminen, suuri Jumala
- Päivän Manna 8.5.
- Totuus vai tehtävä? II -kirja tulee!
- 🔒 Kirkkomusiikkia sydämen kyllyydestä