Kevätjuhlatunnelmia

Liisa Rossin lähettikirje 5/2026

29.5.2026

Toukokuun kirje tulee nyt kevätjuhlaterveisin. Tämän kuun alussa päättyi helmikuussa alkanut yhteinen matka Raamatun opettamisen työkaluja -koulutuksessa. Valtaosa kurssilaisista on saanut todistuksensa, muutamat vielä viimeistelevät kotitehtäviä ja kuuntelevat väliin jääneitä luentoja. Haluankin päästää nyt ääneen koulutuksen osallistujat, jotka antoivat luvan jakaa kokemuksiaan siitä, mitä koulutus heille antoi.

”Koulutuksesta oli minulle paljon apua ja se osui juuri oikeaan hetkeen, kun tarvitsin tällaisia neuvoja. Sain systemaattiset ja käytännölliset ohjeet aloittamani raamattupiirin johtamiseen omassa seurakunnassani.”

”Sain uutta, todella hyvää ja kokonaisvaltaista näkökulmaa raamatunopetukseen kokonaisuutena. Sain hyvän suunnitelman, miten valmistella opetuksia, sekä paljon hyödyllisiä esimerkkejä, vinkkejä ja työkaluja. Tärkein asia, jonka otan mukaan, on se, että jokaisessa opetuksessa mietin tärkeimmän asian, jonka haluan välittää, ja rakennan muun sen ympärille. Kurssi oli hyvin suunniteltu ja järjestelmällinen.”

”Hyödynnän varmasti jatkossa oppimiani erilaisia Raamatun tutkimisen keinoja.”

”Sain paljon uutta tietoa ja rohkeutta ohjata ihmisiä enemmän puhumaan ja kysymään itse.”

”Tämä kokemus auttoi minua lähemmäs Jeesusta ja ymmärsin myös, kuinka paljon opittavaa ja löydettävää tällä tiellä on.”

”Koko koulutus oli tosi super. Vähän pelkäsin, ettei nettikoulutuksessa ole kovin paljon keskustelua ja kokemusten jakamista, mutta oli kyllä. Ihmiset olivat avoimia ja ystävällisiä. Sain niin uusia ajatuksia kuin vahvistusta sille, mitä olen jo osannut tehdä.”

”Oli hyvä oppia toisten kokemuksista ja löytää erilaisia keinoja tutkia Raamattua. Sain paljon käytännön vinkkejä nuorisotyöhön ja interaktiivisten metodien käyttöön raamatunopetuksessa.”

”Opin erilaisia tapoja toteuttaa raamattuopetuksia ja toivon voivani käyttää niitä pyhäkoulussa tai seurakunnan raamattuopetustapahtumissa. Verkkokoulutus oli tosi kiva, koska muuten minulla ei olisi ollut mahdollisuutta osallistua tällaiselle kurssille.”

”Tunneista oli minulle paljon hyötyä. Sain niin käytännön neuvoja kuin rohkeutta.”

Ja lopuksi vielä yhden osallistujan toivotus niin kurssitovereille kuin meille kaikille: ”Toivon, että Jumala siunaa lapsiaan ja että emme astu pois tältä tieltä.”

Suuri kiitos sinulle, että rukouksillasi ja taloudellisella tuellasi mahdollistit tämän koulutuksen. Rukoilethan edelleen, että opittu saisi kantaa hyvää hedelmää seurakunnissa ympäri Viron ja että ne kurssilaiset, jotka vielä etsivät omaa palvelupaikkaansa seurakunnassa, saisivat sen löytää.

Myös opiskelijatyön kevätkausi päättyi viime viikolla. Kun viimeisessä illassa kiiteltiin niitä, jotka ovat tavalla tai toisella vuoden aikana panostaneet iltojen ja tapahtumien järjestämiseen, saatiin todeta, että se koski lähes jokaista mukana olijaa. Virallisen päätösillan jälkeen teimme helluntaina vielä pienellä porukalla kevätretken Taevaskojalle.

Kesän menovinkit

Kotimaankauden kalenteri alkaa vähitellen muotoutua. Jos teet jo tässä kohtaa suunnitelmia loppukesälle, muutama menovinkki tilaisuuksista, joilla aloitan kotimaankauteni.

8.8. la KOKKOLA Siikasafari. Ohtakarin leirikeskus

14.–16.8. pe-su KARKKU Raamattu- ja lähetysteologiset päivät

22.8. la klo 15 KOUVOLA Vuosijuhla. Hietoinrannan leirikeskus

23.8. su klo 14.15 KOUVOLA Liisan lettukestit. Käpylän kirkonsisäpiha

Ja ennen näitä on toki jo Evankeliumijuhla Karkussa 26.-28.6. Evankeliumijuhla tehdään talkoovoimin, ja vielä tarvitaan tekijöitä moniin tehtäviin. Voisitko sinäkin tulla tekemään yhteistä juhlaa? Sivulta

evankeliumijuhla.fi/talkoolaiseksi löydät lisätietoja ja voit varata itsellesi yhden tai useamman vuoron.

Kirjauutuus

Olen kuluneen vuoden aikana ollut mukana ”Totuus vai tehtävä? II” -kirjan toimituskunnassa. Kaksi vuotta sitten ilmestyneessä sarjan ensimmäisessä osassa vastattiin kristinuskon peruskysymyksiin nykyajan ihmiselle ymmärrettävällä tavalla, ja nyt jatko-osassa on 33 lisäkysymystä kristinuskon tärkeistä ja vaikeista teemoista, joihin vastaa Sleyn työntekijöistä koostuvan toimituskunnan lisäksi iso joukko vierailevia asiantuntijakirjoittajia. Kirja sopii jokaiselle kyselijälle ja ajattelijalle – niillekin, joille kristinusko ei ole kovin tuttu. Ennakkomyynti on käynnissä ja ensi viikolla kirjan pitäisi olla ulkona painosta. Voit tutustua sisältöön ja tilata omasi Sleyn kaupasta. Tarjoushintaan on myynnissä myös molemmat osat sisältävä paketti.

Arvokas rohkaisun lahja

Tarton Paavalin seurakunnan kevään viimeisen raamattutuntini aiheena oli yksi lempihahmoistani Raamatussa: Barnabas. Apostolien tekojen kertomuksissa hän jää vähän taka-alalle, suurten apostolien varjoon, mutta kuitenkin hänen roolinsa oli oleellisen tärkeä. Barnabas oli alkukirkon johtajien antama kutsumanimi, ja se tarkoittaa ”rohkaisija” (Apt. 4:36).Saamaansa rohkaisun lahjaa hän käytti myös auttamalla Paavalia saamaan apostolien luottamuksen ja myöhemmin toimimalla tämän työparina ja alussa ehkä jonkinlaisena mentorinakin. Myöhemmin Barnabas oli valmis antamaan toisen mahdollisuuden nuorelle sukulaiselleen Markukselle, joka kerran mokaamalla oli kadottanut Paavalin luottamuksen. Ja niin Markus sai kasvaa tärkeään rooliin apostolien apulaisena ja me saimme Raamattuumme Markuksen evankeliumin. Kuinka paljon olisikaan jäänyt tekemättä ilman rohkaisijaa. Kuka on ollut sinun elämäsi barnabas? Ketä sinä itse saat nyt olla rohkaisemassa?

Rukous- ja kiitosaiheita

Tämän viikonlopun Kirkkopäivät Jõgevalla

Kesän leirit ja niille osallistuvat nuoret ja lapset

Evankeliumijuhla

Tuleva kotimaankausi

Kiitos kevään koulutuksista ja motivoituneista osallistujista

Kiitos toukokuun lomaviikosta

Kiitos ystävistä ja lähettäjistä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.