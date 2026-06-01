2,5 vuotta Ugandassa

Kirjeitä Heikkilöiltä 5/2026

28.05.2026

Heippa hei! Mitä kuuluu?

Tänään on virallisesti ensimmäisen työkautemme viimeinen päivä Ugandassa. Lentomme Suomeen lähtee illalla ja huomenna saavumme Helsinkiin.

Tuntuu aika mahdottomalta ymmärtää, että aika on mennyt näin nopeasti! Samalla tuntuu siltä, kuin olisimme juuri vasta muuttaneet Ugandaan ja toisaalta taas viime vuosien aikana on tapahtunut tosi paljon kaikkea. Olo on aika haikea. Onneksi saamme kuitenkin syksyllä palata tänne.

Viimeinen päivämme täällä Entebbessä (jossa lentokenttä sijaitsee) on alkanut sateisena ja viileänä. Ennen illan lentoa on tarkoitus vielä viimeistellä muutamia toimistotöitä ja pakata viimeiset tavarat laukkuihin.

Jos kaikki menee hyvin, huomenna aamupäivällä saamme jo halata ystäviämme Helsinki-Vantaalla.<3

Toukokuun vikat koulutukset

Tuntuu, että tähän kevääseen on kuulunut kaikenlaisia pieniä haasteita meille, mutta myös yleisesti kaikille Ugandassa asuville. Kevään vaikeudetb polttoaineen saannissa ovat varjostaneet kevättä, nostaneet polttoaineen hintaa ja myös julkisen liikenteen hintaa merkittävästi. Tämä vaikutti myös meidän toukokuun koulutussuunnitelmiimme.

Onnistuimme kuitenkin kutsumaan kirjanpitokoulutukseen edustajat myös Länsi-Niililtä (Bidibidi, Idiwa, Pasu) ja Palabekista, mikä oli mahtavaa, vaikka jäimmekin itse kaipaamaan näissä seurakunnissa vierailua. Koulutus meni tosi kivasti ja seurakunnan (sekä oman kodin) talouden hoitoon liittyvää opetusta kiiteltiin tosi paljon ja toivottiin myös lisää. Jatketaan siis myös näiden aiheiden kouluttamista!

Lisäksi toukokuussa starttasi uusi ompelukurssi. Kurssin ajatuksena on kouluttaa seurakuntalaisillemme taito, jota harjoittamalla he voivat sekä tukea omaa perhettään että omaa kirkkoaan taloudellisesti. Tällä kertaa suunnitelmana on opetella erityisesti lasten vaatteiden tekemistä ja myydä niitä myös ulkopuolelle. 🙂

Koko kevään jatkunut sunnuntain nuorten koulutus sai myös luettua Markuksen evankeliumin loppuun juuri ennen meidän lähtöämme. Mikä suuri siunaus nuo joka sunnuntaiset opetukset ovatkaan olleet.

Läksiäiset

Viimeisenä sunnuntainamme Bweyalessa meillä oli ihana kiitosrukoushetki yhdessä jumalanpalveluksen jälkeen. Myös Betlehemin nuoret saapuivat paikalle. Kiitimme yhdessä Jumalaa ja toinen toisiamme kuluneesta 2,5 vuodesta. Ohjelmassa oli puheenvuoroja, rukousta, musiikkia ja lopuksi yhteinen lounas.

Saimme myös yhteensä kolme kiitoskirjettä (onpa muuten ihana tapa, täytyy ottaa siitä mallia!<3) ja yksi niistä on oikeastaan tarkoitettu kaikille teille, jotka tätä työtä tavalla tai toisella tuette – nimittäin kiitoskirje yhdeltä koulutukiprojektin nuorelta!

Tässä kirje vapaasti suomennettuna:

”Kirjoitan ilmaistakseni sydämellisen kiitollisuuteni tuesta, jolla olette tukeneet minua S1-luokalta S6-luokalle (selvennys: S1 on lukion ensimmäinen luokka ja S6 viimeinen – hän on siis valmistumassa tänä vuonna) asti. Teidän avokätisyytenne on saanut suuren muutoksen aikaan elämässäni tehden minulle mahdolliseksi keskittyä opintoihini ja saavuttaa tavoitteitani. Kiitos, että olette uskoneet minuun ja investoineet tulevaisuuteeni. Aion pitää huolta, että otan kaiken mahdollisen irti tästä mahdollisuudesta ja teen kovasti töitä saadakseni aikaan positiivista muutosta kirkossani ja yhteisössäni.

Kiitos vielä kerran ystävällisyydestänne ja tuestanne!”

Kiitos siis, kun tuette.<3

Pian nähdään!

Tänään me siis lennetään Suomeen! Kiitos, jos muistat lentojen turvallista sujumista ja sitä, että täällä Ugandassa kaikki menisi hyvin sillä aikaa, kun me olemme Suomessa.

Nähdäänkö eviksillä 26.-28.6.2026 Karkussa? Muuten kesäkuumme sujuu pääasiassa paluujaksolla, joka tarkoittaa paperitöitä, terveystarkastuksia yms. Suomeen asettumiseen liittyviä käytännön juttuja.

Heinäkuussa lomaillaan ja elokuussa aloitetaan sitten seurakuntavierailut! Ilmoitellaan niistä sitten tarkemmin seuraavissa kirjeissä.

Olisipa kiva nähdä mahdollisimman monen teistä kanssa.

Aurinkoista ja siunattua kesän alkua.

Nähdään!

Lämpimin terveisin

Paula ja Lauri Heikkilä

Rukousaiheita

Rauhaa ja turvallisuutta Etelä-Sudaniin ja Sudaniin.

Kotimaankausi Suomessa ja samalla, että kaikki menisi hyvin Ugandassa.

Siunausta ja varjelusta Etelä-Sudanin ja Sudanin kristityille, yhteistyökirkolle sekä lähettikollegoille.

Kiitos kaikesta tuesta työlle eteläsudanilaisten ja sudanilaisten parissa.

Terveys ja turvallisuus pakolaisalueilla ja koko Ugandassa. Erityisesti rajan takana Kongossa ikävästi leviävä ebola luo epävarmuutta.

Alkuperäinen kirje: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/05/heikkiloiden-lahettikirje-toukokuu-2026-0