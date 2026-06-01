Lähetysterveisiä lapsilta lapsille

Terveisiä Ugandasta!

28.5.2026

Lomapuuhaa ja harrastuksia

Moi! Mitä kuuluu? Onko Suomessa jo viimeinen kouluviikko ennen kesälomaa?

Täällä Ugandassa kouluvuosi sujuu vähän eri aikataulussa kuin Suomessa. Lapset palasivat maanantaina kouluun loman jälkeen.

Mitä sinä tykkäät tehdä lomalla? Tykkäätkö olla ulkona kavereiden kanssa? Käydä mummolassa? Käytkö seurakunnan leireillä? Pelaatko jalkapalloa tai jotain muita ulkopelejä? Uitko? Nukutko pitkään aamulla kun ei tarvitse herätä kouluun?

Tässä kirjeessä kerromme lomapuuhista ja harrastuksista, joita eteläsudanilaisilla ja sudanilaisilla pakolaislapsilla on täällä Ugandassa.

Koulupäivät Ugandassa on yleensä niin pitkiä, että lapsilla ja nuorilla täällä ei ole oikein koulupäivän jälkeen olevia harrastuksia. Viikonloppuisin on enemmän mahdollisuuksia pelailla ja leikkiä kavereiden kanssa ja loma-aikana sitten onkin paljon enemmän aikaa erilaisille peleille ja yhdessä kavereiden ja sisarusten kanssa vietetylle ajalle.

Tosi yleinen suosikki on tietysti jalkapallo! Täällä ei aina löydy rahaa ostaa palloa, mutta sehän ei haittaa. Pallonhan voi vaikka tehdä pistämällä muovipussin sisälle useampia muovipusseja, vaatteita tai jotain muuta pehmoista materiaalia ja sitten käyttää narua tai teippiä sen muotoiluun palloksi! Osaisitko sinä tehdä sellaisen pallon? Jos kaipaat lomalla tekemistä, voit kokeilla tätä!

Itse tehtyjen helmikorujen tekeminen on myös mukavaa kesäpäivän puuhaa ja toimii vaikka sateisenakin päivänä. Yhdellä lomalla me askarreltiin täällä helmistä jokaiselle oma ristikoru. Niiden tekeminen oli hauskaa ja niitä on kiva käyttää.

Liikunnan, ulkoilun, käsitöiden ja kavereiden kanssa muuten vaan vietetyn ajan lisäksi lapset ja nuoret täällä tykkää tosi paljon musiikista! Lomalla on aikaa pitää kirkolla kuorotreenejä useampana päivänä viikossa ja sunnuntaina kirkossa tanssi- ja lauluesitykset on aina vaan hienompia.

Viime sunnuntaina vietettiin helluntaita, eli kristillisen kirkon synttäreitä! Juhlittiinko helluntaita teidän kirkossa tai kotona? Täällä kuorolaiset olivat valmistelleet erityisen hienot esitykset ja he lauloivat monia lauluja Pyhästä Hengestä. Löydät kuvan esityksestä seuraavalta sivulta!

Musiikkia voi harrastaa tosi monella tapaa: kuuntelemalla, soittamalla jotain soitinta, laulamalla, tanssimalla.. Mikä sun lempibändi tai laulu on? Tykkäätkö soittaa tai laulaa?

Suomessa kesäloman yksi kivoista jutuista on kypsyvät marjat ja omenat! Täällä Ugandassa on juuri kypsyneet mangot ja ne on tosi hyviä! Mangopuut on välillä tosi korkeita ja saadakseen niistä mangoja täytyy lasten kiivetä puuhun ja noukkia mangot tai ravistella oksia niin, että alhaalla odottavat kaverit voivat napata ne.

Yhdessä kaikkien meidän pakolaisseurakuntien lasten ja nuorten kanssa me halutaan toivottaa sulle ihanaa, rentouttavaa ja hauskaa kesälomaa ja paljon hyvän Jumalan siunausta!

Alkuperäinen kirje tehtävineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/05/lasten-lahettikirje-toukokuu-2026