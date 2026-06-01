Terveisiä Virosta!

Haaponiemien lähettikirje 5/2026

21.5.2026

Kevät on täällä jo pitkällä ja on ollut onneksi joitain jo ihan lämpimiäkin päiviä! Yhtään kukkakuvaa ei nyt tullut tähän kirjeeseen, mutta monia kauniita kukkia ja kukkivia puita ollaan saatu ihastella. Tarton kasvitieteellisessä puutarhassa ollaan ehditty käydä vasta kerran ja sekin oli aikaisin keväällä, kun vasta ensimmäiset krookukset ja lumikellot olivat aluillaan. Siellä olisi varmasti paljon nähtävää! Meistä ei kumpikaan ole oikein viherpeukaloita ja kaikki kotiin hankitut kukat tuntuvat olevan jostain syystä kovasti lyhytikäisiä…

Viimeisiä kevään pyhäkouluja

Kevään mittaan alkoi olla jo viimeisiä kertoja pyhäkoulussa ja nuorten illoissa ennen kesätaukoa niiden osalta. Alhaalla olevat kuvat ovat huhtikuun pyhäkouluista. Huhtikuun teemoina meillä oli “Viisi leipää ja kaksi kalaa” sekä “Isä meidän -rukous”. Isä meidän -rukous on erityisesti pienemmille lapsille niin pitkä rukous, että siitä meidän on tarkoitus jatkaa useammalla kerralla syvällisemmin. Joka kerta tuo rukous kuitenkin yhdessä lasten kanssa rukoillaan. Se on niin tärkeä rukous, Jeesuksen itsensä meille opettama!

Seurakuntavierailuja etäyhteyksin

Rauman seurakunnan Franssinmessussa ja Peräseinäjoen lähetyspiirissä oli taas kerran mahtavaa nähdä ihmisiä, kenen kanssa tätä työtä ollaan yhdessä tekemässä! Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet!” Room. 10:14-15

Kesäleirien suunnittelua

Lasten ja nuorten kesäleirien suunnittelua ollaan jo aloitettu. Yksi suunnittelupalaveri pidettiin Elvassa, jossa suunnittelimme heinäkuussa pidettävää Valgan rovastikunnan kesäleiriä Soontagassa. Rukoillaan kaikkien kesäleirien suunnitteluiden, valmisteluiden ja itse leirien puolesta! Taideterapiaryhmä antoi toivoa ja menetelmiä vaikeiden asioiden käsittelyyn Ukrainalaisille naisille suunnattu taideterapiaryhmä päättyi huhtikuun loppupuolella.

Naiset kokivat ryhmän olleen heille hyvin merkittävä. He antoivat mm. palautetta, että ryhmässä he oppivat ilmaisemaan ja säätelemään tunteitaan ja he kokivat saaneensa tukea. Eräs osallistujista kertoi, että heti ensimmäisen kerran jälkeen hän huomasi olevansa rauhallisempi. Moni oppi uusia keinoja, miten voi rauhoittaa omaa hermostoaan haastavassa elämäntilanteessa. Monet naisista kertoivat luottavansa Jumalan apuun vaikeassa tilanteessa.

Nähdäänkö Evankeliumijuhlilla?

Evankeliumijuhlat järjestetään Karkun evankelisella opistolla 26.-28.6.2026. Juhlat tarvitsevat paljon talkooväkeä. Tutustu ohjelmaan ja mieti voisitko osallistua tänä vuonna myös talkoisiin: https://www.evankeliumijuhla.fi/yleinen/paaohjelma-2026/

Toivottavasti nähdään juhlilla!

Rukousaiheita

Johdatusta ja viisautta työtehtäviin

Kesän leirit

Viron lapset ja nuoret

Evankeliumijuhlat

Virkistävä kesäloma

Kiitos, että nuori sai parantua pitkään jatkuneesta kuumeesta

Kiitos kaikista lähettäjistä ja tukijoista

Kiitos rukouksistasi!

Ole siunattu!

Kirsi ja Rami

Alkuperäinen kirje kuvineen: https://mediakirjasto.sley.fi/2026/05/haaponiemien-lahettikirje-toukokuu-2026