Päivän Manna 1.6.
01.06.2026
Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? (Matt. 7:3)
Eräät unohtavat oman velkansa ja suurentavat lähimmäisensä velan niin suureksi, että saattavat häpeämättömästi sanoa: Minä en tahdo enkä voi koskaan antaa hänelle anteeksi. En voi koskaan enää tulla häntä kohtaan ystävälliseksi ja suopeaksi.
Nämä ihmiset kantavat parrua, jopa monia parruja silmissään eivätkä näe niitä, mutta eivät voi unohtaa pientä tikkua tai varpua lähimmäisensä silmässä. He eivät toisin sanoen havaitse omaa syntiään, jonka he ovat tehneet Jumalaa vastaan, mutta punnitsevat lähimmäisensä syyllisyyden suuren suureksi. He tahtovat Jumalan antavan heille anteeksi heidän suuren velkansa, mutta itse he eivät jätä kostamatta pienintäkään velkaa. Ja vaikka heillä ei olisi mitään muuta syntiä tai velkaa, niin parru heidän omassa silmässään olisi kuitenkin riittävän suuri. He tulevat syyllisiksi Jumalan käskyä vastaan juuri siinä, että he eivät tahdo antaa anteeksi, vaan kostavat itse.
Totisesti Jumala on ihmeellinen tuomioissaan: se ihminen on suurempi syyllinen, joka ei anna anteeksi kuin se, joka on tuottanut vahingon ja kärsimyksen.
