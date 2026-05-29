Päivän Manna 30.5.
30.05.2026
Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. (Matt. 6:24)
Tuo vähäinen sana palvella on tässä tärkein. Ei ole syntiä, että meillä on rahaa, omaisuutta, koti ja kontu. Älä vain päästä niitä vallitsemaan itseäsi, vaan anna niiden itseäsi palvella. Sinä olet niiden herra.
Jumala tahtoo, ettemme ahnehtimisella ja murehtimisella palvelisi rahaa ja omaisuutta, vaan tekisimme työtä ja jättäisimme murehtimisen hänen huolekseen. Se, joka palvelee, on orja, joka ei omista omaisuutta, vaan omaisuus omistaa hänet. Hän ei uskalla käyttää sitä milloin itse tahtoo, eikä hän voi toisiakaan sillä palvella – eipä hän ole kyllin rohkea liikutellakseen sitä. Jos hän sen sijaan on omaisuuden herra, niin omaisuus palvelee häntä eikä hän omaisuutta. Huomatessaan siis jonkun, jolla ei ole nuttua, hän sanoo rahalle: Lähde matkaan, arvoisa kultaraha! Tuolla on köyhä, alaston mies, jolla ei ole takkia, palvele häntä! Tuolla viruu sairas vailla virvoitusta. Astukaa esiin, te arvon herrat, rientäkää viipymättä auttamaan häntä! – Omaisuutensa herroja ovat ne, jotka käsittelevät näin omaisuuttaan.
Näin varmasti kaikki kristityt menettelevätkin. Paavali sanoo ahneutta epäjumalanpalvelukseksi ja Kristus sanoo sitä mammonan palvelemiseksi. Kun siis valitset itsellesi herran, etkö paljon mieluummin palvele elävää Jumalaa, joka toki sallii itseään käytettävän, kuin tuota kykenemätöntä, kuollutta raatoa. Ole joko kokonaan minun, sanoo Herra, tai pysy tykkänään minusta erilläsi.
