Päivän Manna 28.5.
28.05.2026
Olkaa aina iloiset. (1. Tess. 5:16)
Tästä näet, että usko on meille tarpeen. Se muuttaa kaiken keveäksi ja suloiseksi, kuten marttyyreista näemme. Ilman uskoa taas kaikki on työlästä ja katkeraa, vaikka sinulla olisi koko maailman huvitukset ja ilot. Se nähdään rikkaista, jotka ovat aina viettäneet mitä surkeinta elämää.
Nyt eräät sanovat: Minäkin olisin iloinen, jos tietäisin, ettei oma hulluuteni tai perkele ole vienyt minua tähän tilaan, vaan voisin olla vakuuttunut siitä, että Jumala itse on tämän tehnyt. Me vastaamme: Tuo on mieletöntä puhetta ja todistaa uskon puutteesta. Eikö Kristus sano, ettei varpunenkaan putoa maahan ilman Isämme tahtoa ja että päämme hiuksetkin ovat luetut?
Jos siis olet sellaisessa tilassa, joka ei itsessään ole syntiä, vaikka olisitkin joutunut siihen synnin ja hulluuden vuoksi, se on hänelle mieluista. Jumalalle on mieleen kaikki muu paitsi synti. Jos siis olet jossakin toimessa, joka itsessään ei ole syntiä, olet siinä varmasti Jumalan sallimasta. Huolehdi vain siitä, että käyttäydyt siinä oikein. Vieläpä voit pitää toimessasi tuntemaasi haluttomuutta ja ikävää varmana todistuksena siitä, että olet Jumalalle mieluisessa toimessa. Silloin siinä varmasti on Jumala, joka sallii perkeleen koetella sinua, horjutko vai oletko uskollinen. Hän antaa sinulle tilaisuuden sotia ja kasvaa uskossa.
