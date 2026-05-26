Päivän Manna 27.5.
27.05.2026
Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni. (Matt. 11:27)
Mitä ikinä voidaan mainita, kaikki on Kristuksen hallussa: enkeli ja perkele, synti ja vanhurskaus, kuolema ja elämä, pilkka ja kunnia. Mitään ei voida erottaa tästä, vaan aivan kaiken täytyy olla alistettuna hänen alaisuuteensa.
Tästä näet, kuinka suuri turvallisuus Kristuksen valtakunnassa on. Hänen kauttaan meillä on tieto ja valo. Jos Kristuksella on kaikki käsissään ja jos hän on valtiaana Isän vertainen, silloinhan kukaan ei voi ryöstää mitään hänen käsistään, kuten hän itse sanoo (Joh. 10:28 – 29). Perkele tosin kiusaa kristittyä jos mihinkin paheeseen, rikkomaan avion, haureuteen, varkauteen, murhaan, kateuteen, vihaan ja mihin syntiin hyvänsä. Kuitenkaan kristityllä ei ole hätää, sillä hänellä on luja, voimallinen kuningas, joka häntä hyvin puolustaa. Kovin sinua tosin ahdistetaan ja karvaalta se tuntuu. Tarvitaan siis kyllä rukousta. Rukoilkoot muutkin puolestasi, että voisit vastustaa perkelettä pelottomasti ja rohkeasti. Varmaa on, ettei sinua hylätä. Kristus pelastaa sinut varmasti. Älä vain erottaudu hänen valtakunnastaan.
