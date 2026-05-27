Lahjoitustuloissa pientä nousua

Kiitos kaikille, jotka olette tukeneet Sleyn työtä rukouksin ja lahjoin. Vuoden 2026 maaliskuun loppuun mennessä yksityishenkilöiden lahjoituksia evankeliumin työhön oli kertynyt noin 590 000 euroa. Summa on hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mutta jää vielä kuluvan vuoden budjetoidusta tavoitteesta. Jos et vielä ole kuukausilahjoittaja, rohkaisemme sinua harkitsemaan säännöllistä tukea. Pienikin kuukausilahja auttaa suunnittelemaan työtä pitkäjänteisesti.

Kiinteistökulut ovat iso osa yhdistyksen menoja kotimaassa. Säästöjä haetaan siten, että toiminta kärsisi mahdollisimman vähän. Toiminnallisten tilojen talouteen haetaan apuja messuyhteisöjen kuukausilahjoittajien avulla.

Testamentti elämäntyön jatkajana

Vuosien mittaan testamentit ovat helpottaneet yhdistyksen taloutta, mutta niiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Yhdistykselle voi testamentata myös osan omaisuudesta, jolloin suurin osa perinnöstä jää jälkeläisille. Koska yleishyödyllisten yhdistysten ei tarvitse maksaa perintöveroa, ohjautuu testamentilla saatu lahja toiminnan tukemiseen täysimääräisesti. Sillä voidaan jatkaa evankeliumin työtä lähellä ja kaukana vielä oman elämän jälkeenkin. Lue lisää: www.sley.fi/testamentti