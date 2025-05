Lahjoitustuotoissa pientä nousua

Vuoden 2025 maaliskuun loppuun mennessä yksityishenkilöiden lahjoitusten määrä evankeliumin työlle oli noin 570 000 euroa, ja on edellistä vuotta hieman edellä. Kasvu ei kuitenkaan yllä kuluvalle vuodelle budjetoituun summaan. Toivottavasti seuraava vuosineljännes tuo vielä parannusta ja tavoite saavutetaan. Säännöllinen tuki on yhdistyksen talouden kannalta paras, vaikka kuukausittainen summa olisi pienikin. Jos et vielä ole kuukausilahjoittaja, voisitko ryhtyä?

Kulujen karsimiseksi tehdään työtä ja haetaan säästöjä siten, että toiminta kärsisi mahdollisimman vähän. Säästöjä on tähän mennessä saatu tuottamattomien kiinteistöjen realisoinneista ja isojen tapahtumien menojen suhteuttamisella tuottoihin.

Kymmenyksinä testamentti?

Testamentit ovat vuosien mittaan helpottaneet yhdistyksen taloutta. Testamentata voi esimerkiksi kymmenesosan, jolloin suurin osa perinnöstä jää jälkeläisille. Tai itse saadusta perinnöstä voi antaa kymmenykset evankeliumin työlle lähellä ja kaukana. Testamentilla saatu lahja ohjautuu toiminnan tukemiseen täysimääräisesti, sillä yleishyödyllisten yhdistysten ei tarvitse maksaa perintöveroa. Testamentin avulla voit varmistaa, että elämäntyölläsi muistetaan sinulle tärkeitä asioita.

Lue lisää Sleyn taloudesta www.sley.fi/talous. Testamenttilahjoittamiseen voit tutustua osoitteessa sley.fi/testamentti