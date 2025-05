Me tunnustamme: Raamattu- ja lähetysteologiset päivät Karkussa elokuussa

Nikean uskontunnustuksen 1700-juhlavuosi jatkuu elokuussa Karkun Raamattu- ja lähetysteologisilla päivillä. Tapahtuma on tarkoitettu jokaiselle kristillisen uskon, lähetyksen ja teologian kysymyksistä kiinnostuneelle aina ammattilaisesta riviseurakuntalaiseen. Tervetuloa tekemään löytöjä, rakentumaan ja keskustelemaan yhdessä!

Tapahtuman pääpuhujana on Phillip Cary (USA), jonka luennot jatkavat tammikuussa Perusta-lehden teologisilla päivillä avattuja teemoja. Caryn luentojen aiheet Karkussa ovat:

Raamatun Jumala ja Nikean uskontunnustus

Nikean uskontunnustus on kristillisen ilosanoman tiivistelmä. Se teroittaa hyviä uutisia siitä, kuka Jumala on ja mitä hän tehnyt meidän ja meidän pelastuksemme tähden. Uskontunnustuksen kieli on peräisin Raamatusta, ja samalla se antaa kehykset sille, miten voimme puhua uskollisesti Raamatun Jumalasta.

Miten kirkko tunnustaa uskoaan?

Nikean uskontunnustus on kristillisen uskon lausumista julki. Nikean tunnustus on tärkein ja laajimmin käytetty uskontunnustus kristillisen kirkon historiassa. Nikean credon tutkiminen auttaa ymmärtämään, miten kirkon identiteetti syntyy ja rakentuu sen tunnustaman uskon varassa.

