Perheiden talvilomaleiri Karkussa – Mukana Jason Lepojärvi

Tervetuloa perheiden talvilomaleirille. Eikä menoa haittaa, vaikka mukana olisi vain osa perheestä. Isovanhemmat, kummit ja kaimat lasten kanssa ovat myös tervetulleita. Ohjelmassa on yhteistä tekemistä sisällä ja ulkona. Saunomista Rautaveden rannalla ja mahdollisuus pulahtaa avantoon. Ruokailut aamusta iltaan runsaasta buffetpöydästä. Luvassa on siis mukava perheen yhteinen viikonloppu Taivaan Isän hoidossa. Tervetuloa mukaan!

Lauantaina luennoitsija Jason Lepojärvi. Jason on rakkauden teologian ja C. S. Lewisin ajattelun kansainvälisesti tunnettu tutkija, joka toimii professorina George Fox -yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on luennoinut ja kirjoittanut rakkaudesta sekä akateemisesti että kansanomaisesti. Moottoripyöräilyä, automatkoja ja metsästystä harrastava Lepojärvi viettää tutkimussapattivuottaan Kotkassa vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa. Perheiden talvilomaleirillä Lepojärvi avaa rakkauden teologiaa ymmärrettävästi ja elämän läheisesti.

Vastuuvetäjänä Lukas Brenner.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU 👉🏻 https://keokarkku.fi/leirit-ja-kurssit/perheiden-talvilomaleiri/

Hinta täysihoidolla

omin liinavaattein 2-3 hh (suihku ja wc yhteistiloissa)

Aikuinen 153 euroa

Lapsi 78 euroa

Alle 3-vuotiaat ilmaiseksi

Lisämaksusta:

-mukavampi huone, jossa wc ja suihku 20 euroa/yö/huone

-liinavaatteet 15 euroa/hlö

Majoitustilat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä toiveet huomioiden. Mikäli varaukset ovat täynnä haluamiinne majoitustiloihin, otamme teihin yhteyttä.

Ilmoittautuminen 16.2.2026 mennessä.

Jälki-ilmoittautuneille 10 euron lisämaksu. Kurssi laskutetaan, mikäli osallistumista ei ole peruutettu viimeistään kurssin alkamista edeltävän päivän aikana.

Perjantai 20.2.

16.30 Ilmoittautuminen ja majoittuminen alkaa

17.00-18.00 Päivällinen

18.00 Tutustutaan, esitellään toisemme ja aloitellaan hiihtolomaleiri.

Lukas Brenner ja Leena Ylimäki

19.00 Kynttilähartaus opiston rannassa, Lukas Brenner

20.00-21.00 Iltapala

20.00-23.00 Saunat ja avantouintimahdollisuus

21.00-22.00 Halukkaille yöretki kodalle ja makkarat tulille

Lauantai 21.2.

8.00-9.00 Aamupala

9.15 – 9.30 Yhteinen hetki kaikenikäisille salissa

9.30-11.30 Kanavat ikäryhmittäin (ikäryhmät tarkentuvat ilmoittautuneiden mukaan)

Ikäryhmittäin: 3-6v, 7-10v, 11-14v isosten johdolla. Kanavissa mukana Papan Pyhis Lasse Räty. Alle 3-vuotiaat aikuisten kanssa.

Aikuiset: Jason Lepojärven kaksi luentoa rakkaudesta. Jason Lepojärvi on rakkauden teologian ja C.S. Lewisin ajattelun kansainvälisesti tunnettu tutkija. Hän luennoi talvilomaleirillä rakkaudesta ymmärrettävästi, hauskasti ja elämän läheisesti.

Luento 1: Mitä on rakkaus?

Rakkauden anatomiaa puretaan kirjailija C.S. Lewisin jalanjäljissä.

Luento 2: Voiko ihmistä rakastaa liikaa?

Tähänkin kysymykseen on tärkeää vastata oikein.

11.30-12.30 Lounas

12.30-17.00 Ohjelmapajat

– Leenan luova paja, Leena Ylimäki

– Pakohuone, Katriina Kivimäki, luokka 2

– Taotaan pajalla, eräopas Ilkka Seikku, paja

– Ponitalutusratsastusta, huom! klo 12.30-14.30

– Kuntonyrkkeily, huom! klo 14.30-15.10, 15.20-16.00, Leena Nikkanen

– Tiedepaja: Konsteja ja kokeiluja, huom! 12:30-13.30, 14.30-15.30, 16-17, Petri Railo, luokka 3

– Satuhieronta Luokka 9 salin vieressä

– Lumikenkäkävelyä

– Hiihtoa opiston alueella tai Karkun laduilla (omat varusteet)

– Pulkkamäki

– Ulkopelit

15.30-17.00 Mahdollisuus saunoa ja käydä avannossa

14.00-14.30 Kahvit ja mehut

17.00-18.00 Päivällinen

18.00 Iltaohjelmassa mukana Pienlähettiläs

19.45-22.00 Mahdollisuus saunaan ja avantouintiin

20.00-21.00 Iltapala

Sunnuntai 22.2.

8.00-9.00 Aamupala

9.15-10.30 Perheen yhteiset ulkopelit

11.00 Messu

12.30 Lounas ja kahvi