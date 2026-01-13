Japanin internetlähetystyön terveisiä

Tiina Latva-Rasku lähettikirje 1/2026

6.1.2026

Jumalan kämmenellä – alkaneenakin vuonna

18 vuotta lähetystyössä tuli täyteen joulukuussa ja yhä vaan haluan jatkaa. Teistä moni on ollut tässä matkassa mukana pitkään, jopa aivan alusta saakka. Kiitos, kun luet näitä kirjeitä, rukoilet ja tuet eri tavoin! Saamme lähteä uuteen vuoteen hyvässä turvassa, sillä Jumalalla on elämäämme varten paras suunnitelma. Kaiken mitä vastaan tulee, saa kohdata Jeesuksen kanssa. “Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan sortua.” (Ps. 55:23)

Japanilaisten kysymyksiä

Vuoden lopulla keskityin japanilaisten kysymyksiin vastaamiseen. Joulukuussa “loppukirissä” vastasin vielä noin 50 kysymykseen. Moni kysyi ohjeita miten ja missä järjestyksessä Raamattua kannattaa alkaa lukea ja paljon kysyttiin myös tiettyjen Raamatun kohtien selitystä. Joulun alla tulvi kysymyksiä joulun merkityksestä ja niihin vastatessani suosittelin kysyjälle myös menemään jouluna kristilliseen jumalanpalvelukseen. Koska joulu ei ole Japanissa vapaapäivä, joulujumalanpalvelus oli edeltävänä sunnuntaina ja lisäksi jouluaattoiltana kirkoissa oli aattohartaus.

Yksi kysyi: ”Mitä välineitä ihmisellä on vaikuttaa henkimaailmaan?” Vastasin, että meidän asiamme ei ole olla henkimaailmaan yhteydessä, vaan rukoilla kaiken Luojaa ja tuoda hänelle kaikki mieltämme painavat asiat. Hänellä on kaikki valta ja hän pitää omistaan huolen.

Eräs japanilainen oli kääntynyt kristityksi yliopistoaikanaan. Hän ei ollut uskaltanut kertoa siitä vanhemmilleen ja kysyi: ”…Perheeni on buddhalainen, ja isäni on salaliittoteoreetikko. On vaikea kertoa heille, että olen kristitty, mutta minusta tuntuu, että he saavat sen lopulta selville. Pitäisikö minun vain kertoa heille?” Kysymys sisälsi jo vastauksen ja rohkaisin asian toteuttamiseen.

Vuoden viimeinen kysymys, johon vastasin, oli: ”Ovatko Raamatussa kerrotut Jeesuksen tekemät ihmeet todellisesti tapahtuneet ja onko Jeesus Jumalan Poika?” Tällaisiin kysymyksiin voi vastata yksinkertaisesti kertomalla uskovansa itse näin ja rukoilla, että Jumalan Henki antaa kysyjällekin uskon. ”Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.” (1. Joh. 5:20) Tähän oli hyvä päättää kysymyksiin vastailun vuosi.

Bible Toolbox ja kristityille vaaralliset maat

On paljon maita, joissa yhteiskunta ei salli kristityksi kääntymistä, eikä kristinusko saa näkyä julkisesti. Siellä seurakunnat kokoontuvat salaa ja kristityksi kääntynyt joutuu harkitsemaan tarkkaan kenelle hän uskaltaa paljastaa olevansa kristitty. Varsinkin evankeliumin eteenpäin jakaminen johtaa näissä maissa suuriin vaikeuksiin.

Open Doors -järjestön lista 50 maailman vaarallisimmasta maasta kristityille löytyy täältä. Vuonna 2025 kärjessä olivat siellä Pohjois-Korea, Somalia, Jemen, Libya, Sudan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran ja Afganistan. Monissa näistä maan hallitseva uskonto on islam. Islamin lain eli sharian mukaan islamista ei saa luopua. Siitä on rangaistuksena kuolemantuomio esimerkiksi Saudi-Arabiassa, jossa noudatetaan shariaa rikoslaissakin. Joulukuussa uutisoitiin, että Iranissa viisi kristittyä sai keskimäärin 10 vuoden vankeusrangaistuksen rukoilemisesta, kasteesta ja Raamattujen jakamisesta.

Tie Taivaan Kotiin on kuitenkin kaikille sama ristin ja armon tie, jolle Jumala vie Sanansa, kasteen ja uskon kautta. Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti tästä suuresta armosta on kerrottava kaikille maailman kansoille. Tämä koskee myös niitä maita, joihin lähetystyöntekijä ei saisi viisumia. Usko Jeesukseen antaa ainoan vahvan turvan, joka ulottuu kuoleman rajan taakse. Jokainen Jeesukseen turvautuva on valtavan hyväosainen, vaikka täällä osa olisi heikko. Siksi Bible Toolboxsivustomme julistaa evankeliumia ja opettaa Raamattua myös kahdella yleisimmällä muslimimaailman kielellä, arabia ja persia.

Bible Toolboxiin on asennettu ilmainen kävijäanalytiikkaohjelma. On muutamia maita, joista ei näytä tulleen yhtään käyntiä sivustollemme. Kielivalikoimamme rajaa luonnollisesti osan kävijöistä pois. Joissain maissa internetin käyttöä valvotaan tiukasti ja pääsy kristillisille sivustoille on estetty teknisestikin.

On kuitenkin monia kristityille hyvin ahtaita maita, joista käyntejä näkyy. Esim. Iranista, Irakista, Syyriasta, Saudi-Arabiasta, Pakistanista, Sudanista, Libyasta, Kirgisiasta, Nigeriasta, Algeriasta ja Jemenistä näkyy tulleen Bible Toolboxiin viime vuoden aikana yhteensä 409 aktiivista lukijaa. Valtaosassa käyntejä tieto käyttäjän paikasta on kuitenkin salattu, joten todellista maakohtaista käyttäjämäärää ei voi tietää.

Ongelmanratkaisua ja palautetta persiankielisiltä

Joulukuussa jouduin tekemään vastatoimia Tokion Suomi-kirkon sivustolle murtautumaan pyrkineitä hakkereita vastaan. Kaikki sivustot joutuvat nykyään suojautumaan näiltä jokapäiväisiltä hyökkäyksiltä. Persian kielellä uutena vein Bible Toolbox-sivustolle Johanneksen evankeliumin lukuluvulta- selityksen ja muutamia opetuksia eri teemoista. Persiankieliset numerot aiheuttivat minulle aluksi päänvaivaa, kun ne eivät tahtoneet näkyä sivustolla oikeanlaisina. Onneksi kotona on tietotekniikan diplomi-insinööri, jonka puoleen voi kääntyä teknisesti vaikeissa asioissa.

Mieheni asetti koneeni virtuaalinäppäimistön persiankielle. Sillä saan korvattua tekstiin teknisestivääränlaiset numerot sellaisiksi, jotka näkyvät sivustolla oikein. Vaivannäkö kannatti. Kun Bible Toolbox julkaistiin persian kielellä, sen kääntäjä tiedotti siitä heti tutuilleen. Useat uudet persiankieliset kristityt kertoivat hänelle saaneensa sieltä vastauksia kysymyksiinsä. Ja kun kääntäjä jakoi linkin Johanneksen evankeliumin selitykseen, hän sai parissa päivässä yksitoista kiitosviestiä.

Siunausta ja iloa Uuteen Vuoteen!

t. Tiina

Sähköpostiosoitteeni on muotoa etunimi.suku-nimi@sley.fi

Aiemmat lähettikirjeet löytyvät sivustolta: www.latva-rasku.fi